Voici 3 lessives spécialement faites pour les bébés (mais qui ne doivent pas se manger non plus)

Une sélection de lessives qui conviennent aux peaux les plus sensibles, notamment celles des bébés.

Choisir une lessive qui ne défonce pas l’environnement et qui est aussi bonne pour les peaux les plus fragiles, ça peut vite être un casse-tête.

Oui, il est vrai qu’il existe aussi la solution de fabriquer soi-même sa propre lessive, pour être certaine de ce qu’on met dedans. Mais parfois, on a ni l’envie, ni le temps, ni l’énergie de s’y mettre, et ce n’est pas grave. Heureusement, quelques marques se lancent pour nous et proposent des produits qui fonctionnent très bien, sans perturbateurs endocriniens, respectueux de l’environnement, avec ou sans odeurs, et dont la composition ne donne pas envie de placer les mots imprononçables des ingrédients dans une partie de Scrabble.

On vous en a sélectionné trois !

1 – La lessive Les Petits Bidons

La marque Les Petits Bidons a tout pour plaire. Fabrication française, produits d’origines 100% naturelles, formules non testées sur les animaux et végan, bouteilles 100% recyclables et recyclées… Les Petits Bidons coche de nombreuses cases. De plus, leur lessive concentrée spéciale pour les bébés est testée sous contrôle dermatologique et ne contient pas de parfum, ce qui est quand même pas mal pour les peaux sensibles des petits rôtis.

La lessive Les Petits Bidons bébé – 1 L – 12,90 €

2 – La lessive Béaba

La marque Béaba, connue pour ses multiples objets de puéricultures bien pratiques et pensés, allant du fameux Babycook aux petits contenants en verre parfaits pour commencer la diversification alimentaire des petits édentés, lance aussi sa lessive adaptée aux peaux les plus sensibles. Avec une formule 100% d’origine naturelle, mais avec 0% d’allergène, 0% de substance pétrochimique et 0% de conservateur de synthèse, son parfum à la fleur de pommier, entièrement d’origine végétale, donne une odeur très douce et subtile au linge.

La lessive Béaba – 1 L – 9,99 €

3 – La lessive Petit Grain de Kerzon

Petite nouveauté qui sent bon l’enfance, avec son eau florale de camomille bio, adaptée à la peau des bébés, la lessive Petit Grain de la marque Kerzon coche, elle aussi, beaucoup de bonnes cases. Composée d’huiles naturelles biodégradables, fabriquée en France, certifiée végan, elle est garantie sans OGM, tout en ayant reçu tous les contrôles dermatologiques. Parfaite pour la peau des plus petits, mais pas que, elle a même plein de bons points écologiques, comme le fait que ses bidons sont réalisés à partir de matériaux usagés et recyclés, tout en étant biodégradables. Ah et au fait, elle est même fabriquée artisanalement, dans un contexte non industriel. Pas mal, non ?

La lessive Petit Grain de Kerzon – 1 L – 18 €

