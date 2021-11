Vanessa Hudgens remet en avant cette technique vieille comme le monde pour camoufler un bouton, et il fallait y penser

Savoir camoufler correctement un bouton est un art que peu de gens maîtrisent. Vanessa Hudgens, habituée des tapis rouge, a confié sa méthode dans une vidéo où elle dévoile sa routine skincare et make up.

Vanessa Hudgens commence doucement à se faire une place dans le monde de la beauté. Après avoir lancé sa marque de cosmétiques, Know Beauty, en collaboration avec son amie Madison Beer, elle a dévoilé, il y a quelques jours sa routine beauté dans un tutoriel vidéo en collaboration avec le magazine Vogue US.

Elle n’a pas hésité à se confier sur son type de peau et les problématiques qu’elle a rencontré, qui s’avèrent être inhérentes à cette spécificité :

« J’ai la peau vraiment grasse. Il en a toujours été ainsi du plus loin que je me souvienne. J’ai commencé à avoir des poussées de boutons probablement vers l’âge de 21 ans parce que j’ai découvert le vin et le fromage. (…) Ma peau détestait ça. Les produits laitiers, c’est le diable ! (…) Je ne porte pas tant de maquillage au quotidien, mais lorsque je suis en tournage, la quantité de poudre qui doit être appliquée sur mon visage à cause de ma peau si grasse est importante. Donc je finis par avoir des pores obstrués et des éruptions cutanées. » Vanessa Hudgens

Skincare d’abord

Pour pouvoir maîtriser la brillance tout en sublimant son teint, Vanessa Hudgens débute sa routine en se lavant le visage consciencieusement.

« Même s’il est midi et que vous vous maquillez pour sortir avec vos copines, nettoyez votre visage. Retirez tout pour avoir un visage vraiment propre », raconte-t-elle dans la vidéo.

Une fois sa peau propre, elle continue avec une crème hydratante légère à base de CBD. Comme vous pourrez peut-être le remarquer, l’américaine de 32 ans zappe la partie sérum car elle estime que sa peau est trop grasse. Et c’est son droit. Elle explique d’ailleurs ce choix à la suite de la vidéo :

« Lorsque je m’apprête à sortir, je ne veux pas mettre de sérum ou d’huile. C’est purement quelque chose que je mets pendant la nuit parce que j’ai la peau trop grasse. Je mets juste une crème hydratante. »

Make up ensuite… Et un faux grain de beauté

Une fois sa routine de soin terminée, elle passe au maquillage. Après avoir appliqué quelques touches de correcteur ici et là, elle vient tapoter un peu de fond de teint compact sur l’intégralité de son visage.

En soit, rien de bien ciblé pour couvrir le (très) petit bouton qu’elle a sur la joue. Mais l’interprète de « Come back to me » a plus d’un tour dans son sac. Pour que personne ne puisse remarquer cette minuscule imperfection, elle s’arme d’un produit pour créer de fausses taches de rousseur baptisé The Original Freckle de la marque Freck Beauty.

Elle vient ensuite appliquer un tout petit peu de matière directement sur le bouton afin de créer un faux grain de beauté. Parce qu’elle a utilisé un produit de couleur très foncé, elle tapote avec le plat du doigt pour en retirer l’excédent et obtenir un effet naturel. Ni vu, ni connu !

Freck Noir, The Original Freckle, 24,40€

Une astuce qui convient pour les petits boutons, mais pas les gros

Evidemment, cette astuce vieille comme le monde ne convient pas à tout le monde. Et pour cause, si vous souffrez d’acné kystique, qui a tendance à créer des boutons avec un volume important, les transformer en grain de beauté ne les rendrait que plus voyants.

Mais pas de panique, il existe des solutions pour vous aussi ! Pour commencer, une fois démaquillée, appliquez un patch d’Hydrocolloïde afin de les faire dégonfler. Evidemment, évitez au maximum d’essayer de les percer car cette tentative se soldera probablement soit par un échec, soit par un charcutage en bonne et due forme (ce qui rendra les boutons difficiles à camoufler).

Ensuite, place à la correction de la couleur de vos boutons. Souvent rouges, ils se couvrent grâce à un correcteur de couleur vert que vous pouvez appliquer au pinceau. Une fois que vous avez fait cette manipulation, il ne vous reste plus qu’à les recouvrir d’un correcteur de la même nuance que votre peau et, si vous souhaitez plus de couvrance, d’un fond de teint, mais ça, c’est à votre convenance.

Maintenant camouflés et dégonflés, ces petits boutons passent (relativement) inaperçu. Et lorsqu’ils deviendront aussi petits que celui de Vanessa Hudgens, vous pourrez aussi utiliser la technique du grain de beauté. La boucle est bouclée.

Crédits de l’image de une : @vanessahudgens.

