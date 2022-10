Utiliser deux mascaras différents : l’astuce ultime pour des cils de folie ?

Certains mascaras promettent un volume effet faux-cils, d’autres une longueur extrême, et d’autres enfin une courbure renversante. Mais s’il était possible de combiner tous ces effets ? On vous explique.

Produit de maquillage préféré des Françaises, le mascara n’a pas son pareil pour mettre en valeur les yeux, intensifier le regard et lui donner du peps même après une nuit trop courte. Longueur, volume, courbure, tenue à toute épreuve… Il existe des brosses et des formules pour tous les besoins !

Le souci, c’est que malgré ses nombreuses qualités, il est rare qu’un mascara comble absolument toutes nos envies beauté, et on est souvent obligé de choisir entre le volume et la longueur, alors qu’en fait, on rêve des deux. C’est là que la technique du mascara cocktailing rentre en jeu.

Superposer deux mascaras, l’astuce pour un maquillage des cils sur-mesure

Très populaire sur les réseaux sociaux, la technique du mascara cocktailing (qu’on pourrait traduire par « cocktail de mascaras » en français), consiste à utiliser deux produits différents pour obtenir un résultat maquillage vraiment parfait : un mascara longueur et courbe, et un mascara volume.

Pour l’application, c’est simple : on commence par le mascara allongeant pour définir les cils, puis on enchaîne avec la formule volumatrice pour les enrober et obtenir le fameux effet faux-cils tant désiré — cet ordre est important pour éviter de se retrouver avec des paquets de cils tout collés. Et pour un résultat encore plus impressionnant, il est tout à fait possible de recourber ses cils au préalable !

Et voilà, il ne reste plus qu’à trouver le combo parfait ! Bon à savoir : de plus en plus de marques proposent des mascaras double embout qui permettent d’obtenir le même résultat. Pratique si on a la flemme de retourner toute sa trousse de maquillage !

Le shopping de mascaras à superposer

Mascara Big By Definition — Sephora Collection — 12,99 €

Mascara allongeant — T.LeClerc — 27,50€

Mascara Lash Like A Boss — Essence — 4,89€

Mascara Empowered Legit Lashes — Huda Beauty — 28€

Mascara The Professionall — Make Up For Ever — 28€

Crédit photo image de Une : Karolina Grabowska sur Pixels