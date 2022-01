Une pénurie de lait maternel inquiète les hôpitaux : et si vous donniez le vôtre ?

L’association des lactariums de France lance un grand appel au don de lait maternel. Ils connaissent actuellement une pénurie, alors que certains bébés vulnérables peuvent en avoir grandement besoin.

Allaitement au sein ou au biberon, chacune son choix ! On ne le dira jamais assez, les femmes doivent faire comme elle le veulent, aucun culpabilisation ne doit entrer en jeu. Les deux formules ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Mais voilà, pour certains bébés – les grands prématurés, les prématurés avec des petits poids de naissance ou avec certaines pathologies, notamment digestives –, le lait maternel est nécessaire, c’est une sorte de « médicament ». Et les mères ne peuvent pas toujours donner le leur.

Le système digestif de ces bébés est encore immature et le lait maternel, donné grâce à une sonde au début, permet de réduire les possibles complications !

Les pénuries de lait dans les hôpitaux sont fréquentes mais l’accélération des contaminations au Covid a rendu la situation critique dans certains établissements, comme cela a été expliqué sur Europe 1.

Beaucoup de mères ne savent pas encore qu’il est possible de donner son lait alors que cela peut aider les tout petits bébés.

(Unsplash/Solen Feyissa)

Ça n’arrive pas qu’aux autres

C’est un sujet qui me touche particulièrement car un de mes bébés (des jumeaux de 14 mois maintenant !) nés prématurément en a bénéficié.

En effet, ma fille pesait 1 kilo 400 à la naissance. Je n’avais jamais eu envie d’allaiter et comptais m’abstenir mais finalement la question ne s’est même pas posée. Les complications après mon accouchement suite à une pré-éclampsie, m’avaient laissée sur les genoux, dans l’incapacité de faire quoi que ce soit. J’ai en effet eu une aggravation rare de la pré-éclampsie, un Hellp syndrome, qui a mis du temps à guérir.

Pour en revenir à ce mini-bébé, elle a donc été nourrie par une sonde grâce au don anonyme d’une femme qui a donné son lait au lactarium. Et il est certain que cela lui a été profitable ! Elle est sortie de l’hôpital, comme son frère, un mois plus tard, sans beaucoup de complications. Je ne pourrai jamais remercier cette personne, qui a tant fait pour moi et pour mon bébé mais elle est bien sûr dans mon cœur.

Quelles conditions pour donner ?

Si vous êtes une personne qui allaite, vous pouvez faire un acte généreux et aider un bébé en difficulté. La prématurité peut être très difficile à vivre pour les familles, et vous avez peut-être la possibilité de leur prêter main-forte.

Un ou deux tire-lait et c’est parti ! (© Workin Moms/Netflix)

Voici néanmoins les contre-indications :

– la consommation de tabac, d’alcool, de stupéfiants, et de certains médicaments

– certaines infections virales récentes (hépatite B ou C, VIH)

– une transfusion ou une greffe d’organe

Cet acte généreux et solidaire contribuera à endiguer une pénurie inquiétante dans les lactariums. Comme on dit : « Quand il y en a pour un, il y en a pour dix ! »

Plus sérieusement, si vous hésitez, vous pouvez aussi lire ce témoignage d’une femme qui a fait un don de lait maternel, et vous renseigner sur le lactarium le plus proche de votre domicile en visitant le site de l’association.

À lire aussi : Connaissez-vous le don de lait maternel ? Je l’ai fait, voici comment ça se passe (et à qui ça sert)

Image en une : Charles Eugene/Unsplash