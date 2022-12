Une montre connectée peut-elle améliorer son quotidien ?

Il n’est jamais trop tard pour essayer de nouvelles choses, et cette fois-ci, pour Madmoizelle, je me suis dévouée pour tester une montre de fitness et de bien-être.

À seulement trois semaines de 2023, vous vous dites certainement qu’il était temps que j’expérimente enfin une montre connectée, et vous n’avez pas tort. Cependant, pour moi qui ai totalement arrêté de porter tous les bijoux qui ornaient mes doigts et poignets depuis la fin des confinements et qui n’ai jamais porté de montre plus deux semaines consécutives, c’était un sacré défi.

Un challenge qui fut malgré tout plutôt facile à relever, je dois bien l’avouer, puisque cette montre fit de la marque Polar est assez séduisante et son bracelet en silicone très doux fait qu’elle n’est absolument pas contraignante. Elle se fondrait presque dans la peau… C’est d’ailleurs quasiment la volonté de ses concepteurs.

Ce nouveau modèle Polar se nomme Polar Ignite 3, ses promesses sont nombreuses et le message qui l’accompagne laisse songeuse :

« Il est temps de commencer à vivre votre vie en accord avec le rythme naturel de votre corps »

À quel profil s’adresse Polar Ignite 3 ?

Cette montre connectée s’adresse aux aficionadas des activités physiques, qui sont à la recherche de l’épanouissement et du bien-être par le sport. En effet, Polar est un pionnier des dispositifs portables depuis 1977. La marque s’est construite une expertise dans les technologies d’accompagnement personnalisé dans les domaines du sport, du fitness et de la santé.

Au vu de ses fonctionnalités, la montre connectée Polar Ignite 3 semble avoir été imaginée pour séduire un public féminin. Ses fonctionnalités sont totalement dans l’air du temps et s’inscrivent pleinement dans le courant des fit girls, yogini et healthy girls qui prônent l’épanouissement personnel au travers d‘une activité sportive régulière.

Au diable les message du type « No pain no gain » culpabilisant d’autrefois, aujourd’hui les maîtres mots seraient plutôt « apprendre à écouter son corps pour progresser à son rythme ». L’ostentatoire hashtag « fast life » a été mis de côté pour le bienveillant « slow life » qui est appliqué à la vie réelle. Cette doctrine rejoint étonnamment le message de la montre fit Polar Ignite 3. À mon humble avis, ce n’est pas qu’une coïncidence.

24h avec une montre connectée fitness

Prise en main de Polar Ignite 3

La montre fitness est livrée avec un guide de démarrage traduit dans quatorze langues ainsi qu’un cordon de chargement USB et un livret de précautions. Personnellement, j’ai choisi le modèle Purple Dusk (couleur du cadran et du bracelet) mais la montre connectée est également disponible en trois autres coloris. Par ailleurs, vous pouvez très bien choisir de porter Polar Ignite 3 de manière dépareillée, en choisissant parmi dix coloris de bracelet.

Comme pour beaucoup d’objets électroniques, il est conseillé de faire charger la montre connectée avant de l’allumer. Le chargement est plutôt rapide, environ une heure. Vous pouvez malgré tout vous servir de la montre pendant le chargement. L’objet est très minimaliste, il ne possède qu’un seul bouton, pour tout le reste, il faudra compter sur son écran tactile haute définition. La vie est bien faite !

Une fois la montre fitness allumée, il ne vous reste plus qu’à choisir la langue que vous pratiquez et le type de configuration que vous souhaitez. Vous avez le choix entre une configuration sur votre téléphone, votre ordinateur ou simplement votre montre. Personnellement j’ai choisi la dernière option pour ne pas être dérangée par les notifications incessantes. Il faut tout de même télécharger l’application Polar Flow et connecter votre montre à votre smartphone grâce au Bluetooth.

Une montre entièrement personnalisable

Une fois la montre prête à l’action, vous pouvez sélectionner les éléments les plus importants pour vous pour qu’ils apparaissent au premier coup d’œil sur le cadran. Vous pouvez choisir la configuration de l’horloge, ensuite vous avec le choix entre trois fonds d’écran, et huit couleurs pour les occurrences. Puis, vous n’avez plus qu’à décider quels éléments insérer dans les widgets. Et l’aventure de la montre connectée peut commencer !

Première nuit avec la montre connectée

Une chose qui m’a tout de suite frappée : le bracelet de la montre a été conçu pour pouvoir l’attacher de manière autonome. La montre possède un capteur qui mesure avec précision la fréquence cardiaque, il convient donc de bien l’ajuster. Vous trouvez certainement cela étrange, sachez que la montre va surveiller votre sommeil et détecter vos cycles de sommeil afin de déterminer sa qualité. Dès le lendemain, vous trouverez tous les détails sur l’application Polar Flow.

Mais avant de m’endormir, je décide de régler l’alarme pour me réveiller à neuf heures (c’est dimanche, je refuse de me réveiller plus tôt) et de tester la fonction Serene. Il s’agit d’un exercice de respiration durant quatre minutes à raison d’une alternance d’inspirations et d’expirations de cinq secondes chacune. Encore une fois tout est réglable évidemment. Puis je mets la montre en mode avion, je verrouille l’écran et je tombe dans les bras de Morphée.

Une matinée avec une montre fitness

Le lendemain, je suis réveillé comme prévu par les vibrations de l’alarme de ma montre connectée. Je file m’habiller et j’allume mon téléphone. J’active le Bluetooth et je reste appuyée longuement sur l’unique bouton de Polar Ignite 3 afin de la synchroniser avec Polar flow, pour que celle-ci récupère les informations de mon sommeil.

Après un petit déjeuner, j’attrape mon sac de sport et je file à ma séance de 11 heures de yoga bikram, un yoga dynamique que je pratique depuis deux ans maintenant. Juste avant le cours, je clique sur « démarrer l’entraînement » et je sélectionne « body and mind ». Le compte à rebours est lancé. Ma séance dure 1h30, et à la fin, j’arrête le compte à rebours. J’ai la surprise de voir que la montre a calculé toutes mes données, et me félicite même.

Mon objectif journalier est à 130 % après mon entraînement ! La montre vibre d’applaudissement, c’est assez satisfaisant, j’ai l’impression d’avoir un auditoire, et presque envie de réitérer cette petite fonction chaque jour. Je passe à la douche et je rentre chez moi.

Une après midi avec une montre musculation

Après un déjeuner, je prends le temps de synchroniser la montre avec Polar Flow. En configurant la montre, j’avais annoncé que mon profil sportif était de niveau 2 sur 3. C’est-à-dire que j’avais un entraînement fréquent entre trois et cinq heures par semaine. De ce fait, la montre m’a automatiquement donné un objectif d’activité quotidien. Cet objectif prend en compte le nombre de pas, mais également l’énergie à dépenser en fonction de ma fréquence cardiaque et des calories.

D’ailleurs, les calories sont séparées en trois parties : celles brûlées pour le fonctionnement de mon métabolisme, celles utilisées par l’activité de mon corps et celles dont mon corps a eu besoin pour mon entraînement. Malgré mon objectif dépassé, la montre me suggère des exercices en plus de type cardio. J’ai le choix entre trois séances allant de 20 minutes à 45 minutes. Tous les exercices y sont détaillés et le temps qui leur est dédié est donné. Pour être honnête, je ne me suis pas lancée ce défi supplémentaire.

Je me suis affalée dans mon canapé pour digérer et j’ai lancé une vidéo YouTube sur mon téléphone. J’ai eu la surprise de découvrir que je pouvais gérer la vidéo depuis ma montre. Cela vaut pour les différentes plateformes de musique que j’ai sur mon téléphone, pour avoir les mains libres durant l’entraînement.

Une journée avec une montre connectée

Ma seule appréhension en faisant l’acquisition d’une montre connectée était que les services fassent doublon avec ceux de mon smartphone, et je n’ai pas été déçue puisque ce n’est absolument pas le cas.

Au-delà de l’article, je pense continuer à utiliser Polar Ignite 3, pour en savoir plus sur moi. En effet, depuis quelques jours, je m’aperçois que je suis une sportive intensive et non une sportive fréquente. Mes objectifs journaliers sont toujours dépassés. De plus, je souhaite m’inscrire à une compétition cet été, et je pense que la montre pourra m’aider à progresser durant les six prochains mois.

Par ailleurs, ayant toujours eu un sommeil agité, voir les différentes phases de celui-ci pourra me permettre d’ajuster certaines choses de mon quotidien pour que mon sommeil devienne réellement réparateur. En résumé, j’en suis contente !

Crédits : Photo de Ketut Subiyanto/Pexels

