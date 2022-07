Cette méthode anti-procrastination pourrait vous aider à combattre la flemme

La procrastination nous touche toutes et tous à un moment de notre vie. Heureusement, il existe une solution simple pour contrer cette envie de remettre tout à demain. Ça vous intéresse de la connaître ?

Que ce soit pour se mettre au travail, se doucher, s’habiller, faire ses papiers, du sport ou simplement faire cette chose que l’on a toujours rêvé de faire… La procrastination ou la flemme d’une manière générale sont parfois difficiles à combattre. Pour dynamiser le quotidien, Mel Robbins, coach en développement personnel, a mis en place une solution toute simple : se donner 5 secondes exactement (pas une de plus ni de moins) pour se mettre en action et effectuer une tâche qui ne nous inspire pas au premier abord.

Inspirée par les lancements de fusées spatiales, cette dernière met en place cette méthode afin de désamorcer le processus de flemme avant même que le cerveau ne commence à réfléchir et se à démotiver. Une méthode qu’elle explique dans son livre « The 5 Second Rule ».

« Nous avons tous été bernés à un certain moment par le fait qu’il faut se sentir prêt pour instaurer du changement », explique dans son bouquin Mel Robbins. « Vous pensez que ce qu’il vous manque est la motivation… Mais ce n’est pas vrai ! Pour changer, pour fonder un business, pour être un meilleur parent, un meilleur compagnon, et faire toutes les choses que vous avez envie de réaliser dans la vie, vous devrez forcément passer par des choses compliquées, effrayantes et incertaines. Vous n’allez jamais “le sentir”, donc faites-le quoi qu’il en soit ! »

La méthode en bref

Le principe est très simple : il faut agir vite ! Quand on pense à faire quelque chose, le cerveau met très rapidement des processus en place pour nous en dissuader. Le but de la méthode de Mel Robbins est donc de se laisser 5 secondes (en décomptant 5-4-3-2-1-0) avant de commencer à effectuer cette tâche. 5 secondes, c’est peu, et pourtant, c’est le temps qu’il faut pour agir avant que le doute ne commence à prendre le contrôle et à nous donner la flemme.

Une action concrète sur le cerveau

Si l’on peut se trouver sceptique face à cette méthode qui semble trop simple pour être honnête, il faut tout de même savoir qu’elle met en place une action concrète au niveau du cerveau car elle repose sur un principe de métacognition. Pour faire simple, la métacognition est le fait d’effectuer une activité mentale sur ses propres processus mentaux et de réflexion. En contrant le travail du cortex préfrontal, une région inhérente aux prises de décisions ou au raisonnement, cette méthode permet d’agir avant de se poser trop de questions et de finir par abandonner.

Il ne nous reste plus qu’à la tester pour savoir si elle est aussi efficace que sa créatrice semble l’affirmer. Si tel est le cas, il se pourrait que cette technique soit une véritable piste pour éviter la procrastination, sans pour autant nous faire rentrer dans des réflexions culpabilisantes et, de fait, contreproductives.

Crédits de l’image de une : @Klara Kulikova via Unsplash.