Un scientifique troll tout le monde avec une tranche de chorizo

Quand les scientifiques font des blagues, ça fait rire si fort qu’on en recrache notre café par le nez.

Est-ce une nouvelle planète ? Une étoile oubliée ? Une découverte scientifique majeure ? Non, c’est juste de la charcuterie espagnole, et on s’est fait troller en beauté.

Il publie une photo d’une planète, qui n’en est visiblement pas une

L’histoire se déroule sur Twitter. Le 31 juillet, Étienne Klein, directeur de recherche au commissariat à l’énergie atomique (CEA) et producteur de « Science en questions » sur France Culture, a partagé une photo intrigante, celle de l’étoile Proxima du Centaure, supposée être la plus proche du Soleil.

Nombreux internautes, fascinés par la couleur vive de l’étoile, s’émeuvent et se fascinent pour cette découverte astrologique peu commune.

Mais rapidement, le 3 août, Etienne Klein avoue son canular, en publiant le tweet suivant :

Fâchés tout rouge, les internautes n’ont visiblement pas aimé du tout se faire prendre pour des jambons (ou des tranches de chorizo dans le cas présent), puisque le scientifique qui s’était emparé du canular — ce dernier était en fait vieux de plusieurs années, il n’avait rien inventé — a dû présenter ses excuses auprès de la police de l’humour.

Devant préciser que « Nul objet relevant de la charcuterie espagnole n’existe ailleurs que sur Terre », le scientifique aura au moins eu le mérite de nous faire bien marrer, et, dans cette atmosphère hautement anxiogène, on ne peut que le remercier pour ça.

Crédit photo image de une : capture d’écran tweet Etienne Klein