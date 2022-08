Une espèce disparue d’iguanes revient dans les îles Galápagos

L’actualité fait peur, l’actualité écologique encore plus, alors on a décidé de vous partager une bonne petite nouvelle du jour.

Ça faisait presque deux siècles qu’ils avaient disparu de l’île de Santiago, au large de l’Équateur. Ces iguanes terrestres, les Conolophus subcristatus, avaient été observés et répertoriés pour la dernière fois en 1835 par Charles Darwin, l’inventeur de la théorie de l’évolution des espèces, dans le nord-est de l’île de Santiago.

Lors de l’expédition de l’Académie des sciences de Californie en 1903-06, ces iguanes de l’île de Santiago, faisant partie de l’archipel des Galápagos, avaient été déclarés officiellement disparus, à cause de la prolifération des cochons sauvages, éradiqués désormais depuis 2001.

En 2019, grâce à l’autorité du Parc national des Galápagos (PNG), plus de 3.000 iguanes ont été réintroduits sur l’île de Santiago. Ces iguanes proviennent d’une île voisine inhabitée, à l’écosystème identique que celui de Santiago, et leur arrivée va permettre de restaurer l’écosystème naturel de la petite île du Pacifique.

Et bonne nouvelle, puisque depuis leur réintroduction il y a trois ans, la reproduction de cette espèce d’iguanes a été constatée à nouveau.

Danny Rueda, directeur du PNG, a déclaré :

187 ans plus tard, nous voyons à nouveau une population saine d’iguanes terrestres avec des adultes, des juvéniles et des nouveau-nés. C’est une grande réussite en matière de conservation et cela renforce nos espoirs de réintroduction.

Danny Rueda pour Geo