Le zoo de Londres troque un crocodile par un sac pour alerter sur les animaux en voie d’extinction

Avez-vous déjà vu un crocodile du Siam ? Ce ne sera peut-être bientôt plus possible du tout. Cette espèce endémique du Cambodge, du ViêtNam, de la Malaisie, ou encore de l’Indonésie devient de plus en plus rare et frôle désormais l’extinction. Pour alerter sur cette menace, le zoo de Londres a fait un choix audacieux.

Le zoo de Londres remplace un crocodile rare par un sac en peau exotique

Dans un enclos prévu pour présenter un crocodile du Siam, l’institution a placé un sac à main en peau exotique de reptile. De quoi interpeller de nombreuses personnes, dont un twittos qui en a posté une photo devenue virale le 1er août 2022 :

« Le zoo de Londres ne plaisante pas » Capture d’écran Twitter.

Cela s’inscrit dans toute une politique de ce lieu qui représente le plus vieux musée scientifique du monde, rapporte le média My London le 2 août 2022 :

« Il semble que le zoo de Londres prenne des mesures drastiques pour éduquer les gens sur les animaux en voie de disparition et sur les raisons pour lesquelles ils pourraient être tués. Si un animal est répertorié comme étant en danger critique d’extinction, cela signifie que l’espèce est considérée comme faisant face à un risque extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage. »

Ainsi matérialisée de façon aussi frappante, l’extinction des crocodiles à cause de la menace humaine apparaît soudainement plus concrète…

Crédit photo de Une : nattanan726 pour GettyImages via Canva ; capture d’écran Twitter.