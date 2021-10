TF1 et Vinted s’associent pour qu’on puisse racheter easy les fringues d’héroïnes de séries

TF1 propose d’acheter sur Vinted les vêtements portés dans ses séries phares. Un beau geste com pour s’afficher green de la part de la chaîne, et un sacré coup de projecteur pour la mode de seconde main.

Les fans de ce genre de séries peuvent se réjouir ! TF1 s’associe à Vinted pour proposer de racheter des vêtements portés dans ses créations phares, Ici tout commence et Demain nous appartient.

Les looks vus dans les séries TF1 vendues le jour même sur Vinted

Dans un communiqué de presse publié le 4 octobre 2021, la chaîne de télévision française et le site de seconde main lituanien expliquent ainsi leur démarche :

« Pour la première fois et pendant tout le mois d’octobre, Vanessa Demouy de la série Ici tout commence et Maud Baecker de Demain nous Appartient mettront en vente à tour de rôle sur Vinted la tenue qu’elles — ou qu’un des comédiens de ces séries — portaient réellement dans l’épisode diffusé le jour même. »

Promue tous les jours à l’antenne de TF1, cette collaboration inédite baptisée « Le mois de la seconde main » risque d’attirer encore plus de monde sur Vinted — plateforme qui compte déjà plus de 17 millions de personnes utilisatrices françaises. C’est sur la page membre @itc_dna que les fans pourront s’acheter le look du jour.

L’argent collectée à travers cette collab’ sera reversé au profit de La Cravate Solidaire, une association luttant contre les discriminations en entretien d’embauche.

Soit une belle façon de tenter de montrer patte blanche en termes d’écoresponsabilité pour la chaîne télévisée la plus puissante d’Europe… Et un beau coup pour Vinted qui peut ainsi continuer de s’imposer comme LA référence — familière, accessible, au coeur des foyers français — à un moment où son concurrent britannique Depop pourrait lui faire de l’ombre.

Crédit photo de Une : Ici tout commence