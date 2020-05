View this post on Instagram

Bienvenue dans #Jeudink, notre mini #StreetTattoo tous les jeudis sur Instagram ! • « Yo ! Je suis Cécile, assistante chef de pub en stage chez madmoiZelle et je vous présente mon premier tattoo : un flocon de neige dans un sac poubelle ! Il a été fait par @jonnyrhodestattoo qui travaille au salon @peoplesarttattoo à #Copenhague. C’est là-bas que j’ai fait mon Erasmus et pendant 4 mois nous avons récupéré les invendus des poubelles des supermarchés qui allaient être périmés dans les prochains jours, ça s’appelle le #dumpsterdiving ou encore #freeganisme ou encore régime déchétarien en version française. Le flocon de neige est juste là pour rappeler qu’au #Danemark il fait TRÈS TRÈS FROID. Avec mes amies on s’est toutes faites tatouer pour se souvenir de notre Erasmus toute notre vie et du coup je l’aime vraiment beaucoup ❤ #FunFact : Vous pouvez voir le talent du tatoueur qui a parfaitement aligné mon grain de beauté au #tattoo » Pour le prochain #Jeudink, vous préférez qu’on vous raconte l’histoire d’un tattoo conceptuel qui symbolise le temps qui passe ou d’un tattoo fraîchement sorti d’un rayon IKEA ? • Tu veux participer ? Envoie une photo bien éclairée de ton #tattoo et une explication à jaifaitca(at)madmoizelle.com en précisant « Jeudink » en objet !