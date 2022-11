Réunir des marques écoresponsables sur une appli informative et ludique, c’est le pari gagnant de Toasty

On a vite fait de se sentir perdu au milieu des nombreuses marques qui revendiquent s’engager pour la planète mais font souvent preuve de greenwashing. L’appli Toasty veut changer la donne en permettant du shopping responsable façon réseau social.

Il est souvent difficile de faire le tri entre les marques qui s’engagent vraiment pour la planète et celles qui versent surtout dans le greenwashing. Dans les deux cas, c’est souvent parce qu’elles noient le grand public d’informations pas toujours compréhensibles, signe d’un manque de pédagogie sur ces questions. Pour y remédier, une application française a vu le jour en septembre 2022 : Toasty.

Captures d’écran de l’accueil de l’application Toasty.

Apprendre en s’amusant afin de faire du shopping de façon plus responsable

Toasty a sélectionné des marques selon différents critères de responsabilité : lieu de fabrication, matières premières utilisées, traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, etc. Et pour donner au grand public envie de se documenter sur le sérieux de leurs pratiques, sans pour autant être noyé d’informations, l’appli fonctionne un peu comme un réseau social combiné à un jeu vidéo qui permet d’apprendre en s’amusant.

Qui a le plus gros impact carbone entre 150g de bœuf, 5 minutes d’avion, un t-shirt H&M ou un pet de vache ? Combien de litres d’eau faut-il pour fabriquer un jean ? C’est le genre de questions que l’on peut retrouver dans des quizz Toasty. Clairement, cette application s’adresse plutôt au très grand public plutôt qu’à une audience déjà sensibilisée et éduquée sur l’impact de la mode sur l’environnement.

Le paradoxe de rendre le shopping responsable plus désirable

Inspiré d’applications de « shopping social » chinoises comme Little Red Book, Toasty permet aussi d’interagir directement avec les marques, comme le relève le média L’ADN. De quoi poser la question de l’indépendance concernant les informations mises en avant. Surtout lorsque l’on sait que des systèmes de points de récompenses peuvent donner lieu à des réductions, et que des périodes de promotions, façon ventes privées sont organisées sur Toasty.

Finalement, vouloir rendre le shopping responsable plus désirable reste une incitation à la consommation. Un paradoxe auquel on peut vouloir céder ou non, peut-être juste le temps de s’éduquer mieux sur le sujet. Jusqu’à comprendre que le vêtement le plus responsable que l’on puisse se procurer est justement celui que l’on décide de ne pas acheter.

