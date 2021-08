comment-prolonger-son-bronzage

Garder sa bonne mine estivale jusqu’à l’automne, c’est possible grâce à quelques astuces beauté !

Le 2 septembre 2015

Vous venez à peine de rentrer de vacances que votre bronzage commence déjà à vous dire bye bye ? Pas de panique, il existe des astuces toutes simples pour garder votre bonne mine estivale plus longtemps !

De la salle de bain jusqu’à la cuisine, voici la marche à suivre pour rester dorée comme une brioche jusqu’aux premiers jours de l’automne.

Pourquoi est-on bronzées ?

Le bronzage est une réaction naturelle de la peau à l’ensoleillement. En effet, exposé à un rayonnement UV d’origine naturelle ou artificielle, l’épiderme, se sentant agressé, produit de la mélanine qui vient le foncer légèrement.

En plus de se teinter, la peau, toujours dans un mécanisme de défense, s’épaissit sous l’action des rayons du soleil : les cellules de la couche superficielle, aussi appelées kératinocytes, se multiplient pour la rendre moins perméable aux rayonnements.

Chouchouter sa peau pour conserver ses couleurs

Pour que votre bronzage dure longtemps et vieillisse bien, il est important de prendre soin de votre peau en appliquant des gestes doux qui vont répondre à ses besoins.

En l’exfoliant

Contrairement aux idées reçues, bien exfolier sa peau est primordial pour afficher un hâle lumineux plus longtemps. Mais entre le gommage du corps et l’exfoliation du visage, il y a un monde !

Pour commencer, prenez l’habitude d’exfolier votre corps avec un gommage doux au moins une fois par semaine pour éliminer les cellules mortes et affiner le grain de peau. Vous vous demandez si ça ne va pas estomper votre bronzage ? On vous rassure, la réponse est non ! Au contraire, ça ne fera que le prolonger.

Pour le visage, c’est plutôt du côté des exfoliants chimiques qu’il est conseillé de se tourner. Les grains étant trop denses, ils sont mal tolérés par la peau fine de cette zone et sa barrière hydrolipidique. Les formules chimiques, qui agissent par décollement des cellules mortes, n’entraînent pas de frottements, ce qui par conséquent engendre un processus plus doux !

Gommage corps nourrissant

à l’huile d’amande douce, Typology, 17,80€

Masque exfoliant pour le visage à l’acide salicylic, The Ordinary, 13€

En l’hydratant bien

Si l’exfoliation est importante, l’hydratation l’est tout autant ! Une fois par jour (après la douche par exemple), prenez le temps de masser un lait ou une crème plus riche sur les zones hâlées de votre corps mais aussi sur celles qui sont restées à l’ombre.

En plus d’éviter la fatidique « peau qui pèle » post-lézardage au soleil, vous hydrater permet de prolonger votre bronzage en reconstruisant la barrière cutanée !

Pour le visage, ce geste est à effectuer deux fois : une le matin au réveil et une le soir avant de vous coucher. On vous conseille évidemment de ne pas utiliser la même crème hydratante sur votre corps et sur votre visage car même si le but est le même (maintenir un bronzage de compète), ces deux zones ont des besoins très différents.

Pour le visage, les formules à base d’eau et d’acide hyaluronique sont préconisées car elles viennent traiter la déshydratation qui est un problème fréquent au sortir de l’été.

Lait hydratant pour le corps, Oh My Cream Skincare, 25€

Sérum hydratant à l’acide hyaluronique, Seasonly, 29,90€

Crème hydratante vitaminée pour le visage, Krème, 24€

En mangeant solaire

En plus d’une routine de soin adaptée, vous pouvez compter sur le compartiment fruits et légumes de votre réfrigérateur pour vous aider à conserver votre belle mine d’été !

Le premier type d’aliments à privilégier, se sont les caroténoïdes, dont les carottes, les tomates, le melon, les épinards et les brocolis font partie. En effet, en manger régulièrement favorise la création de mélanine et permet de faire durer le hâle estival plus longtemps.

Les aliments contenant de la vitamine E sont aussi à favoriser pour garder une jolie peau souple et toute douce, alors n’hésitez pas à remplacer votre huile d’olive par une huile de germe de blé et votre Kinder Pingui du goûter par une poignée de noisettes, de graines de tournesol et d’amandes rôties.

Enfin, n’oubliez pas de vous hydrater tout au long de la journée en buvant de l’eau, de la tisane ou en croquant dans un fruit frais.

L’autobronzant : la triche des derniers jours

Quand, vraiment, la bonne mine naturelle commence à se faire la malle (car malheureusement, c’est inévitable même pour les personnes qui habitent dans le Sud), vous pouvez compter sur quelques petits artifices pour tricher encore un peu… Et avec eux, vous pouvez même vous permettre d’avoir bonne mine tout l’hiver si vous le souhaitez.

De toutes ces ruses, l’autobronzant est la plus radicale mais aussi la plus difficile à apprivoiser sans ressembler à une carotte zébrée géante. Plutôt que de vous lancer là-dedans à corps perdu (à moins d’avoir une technique irréprochable), on vous conseille plutôt d’opter pour des formules progressives qui hâlent la peau de façon subtile et qui laissent très rarement des traces.

Il existe différents types de produits, pour le corps comme pour le visage, allant des gouttes qu’on mélange à son soin hydratant habituel jusqu’à la crème hydratante autobronzante.

Si vous souhaitez raviver votre hâle sur vos jambes et vos bras, sachez qu’il existe des brumes, des gels teintés et même des sérum au résultat très naturel. Sinon, vous pouvez toujours apprécier votre teint d’automne qui commence à s’installer car lui aussi mérite d’être affectionné.

Gelée autobronzante progressive visage, Sephora Collection, 14,99€

Concentré autobronzant progressif pour le corps, Clarins, 29,90€

Et vous, que faites-vous pour faire durer votre bronzage plus longtemps ?

Crédits de l’image de une : @Unsplash – @Anna Tarazevich.

