Comment renouer avec une amie perdue de vue ?

Tomber sur une photo avec une ancienne pote.

Se souvenir à quel point on se marrait à cette époque.

Se rendre compte qu’on s’est perdues de vue.

Se demander comment on en est arrivées là.

Renouer avec une amie perdue, l’expérience que j’ai vécue récemment

Il y a quelques semaines, une amie que j’avais complètement perdue de vue m’a envoyé un message pour me demander de mes nouvelles.

Même si nous ne nous étions jamais disputées, nous nous étions éloignées l’une de l’autre avec le temps, jusqu’à ne plus avoir de contact du tout depuis plusieurs années.

Elle a commencé son sms en m’expliquant que cela faisait un moment que l’idée de m’envoyer un message lui trottait dans la tête.

Elle avait envie de revenir sur ce qu’elle avait ressenti au moment où notre amitié s’était progressivement éteinte et où nos chemins s’étaient séparés.

Elle voulait me faire part de la façon dont elle avait vécu la situation de son côté et en me demandant ma version à moi afin de comprendre comment nous en étions arrivées là.

Puis elle m’a parlé d’elle, de ce que j’avais loupé ces dernières années dans sa vie, me confiant qu’elle espérait que j’allais bien aussi et qu’on se reverrait bientôt.

Ce message m’a fait l’effet d’une claque.

Renouer avec une amie perdu, c’est possible

Je remercie cette amie d’avoir réussi à faire preuve d’autant de bienveillance et de courage.

Parce qu’envoyer un message pareil peut être un exercice difficile, je le sais.

Cela demande de se mettre à nue, de dire ce qu’on ressent vraiment, d’accepter de mettre sa fierté de côté mais aussi de prendre le risque de ne pas être comprise.

Et pourtant grâce à ces risques qu’elle a pris, nous avons aujourd’hui repris contact, et ça fait du bien…

Si j’écris cet article aujourd’hui, c’est pour rappeler, via cette expérience, que même si la vie nous sépare parfois de certains amis chers, rien n’est irréversible et qu’avec un peu de volonté et beaucoup d’amour, il est plus facile de renouer qu’il n’y paraît !

Perdre une amie de vue, ce n’est pas une fatalité

En parlant de ce sujet avec mon entourage, il m’a été dit :

Si tu as perdu cette amie de vue, c’est sûrement qu’il y avait une raison.

Or, je ne suis pas d’accord. Parfois, il n’y pas de bonne raison.

Il m’est déjà arrivé de perdre quelqu’un de vue pour des raisons futiles : à cause d’un éloignement physique, d’un emploi du temps trop chargé, d’un malentendu…

Et je ne sais pas toi, mais à mes yeux, ces raisons ne sont pas suffisamment bonnes pour perdre définitivement une amie qui m’a été chère à un moment donné.

Cependant, avant de renouer quelconque amitié, il est important de réfléchir un peu.

Pour quelles raisons vouloir renouer avec une amie perdue ?

En effet, plusieurs questions se posent.

Et la première est la suivante : au fond de toi, pourquoi veux-tu reprendre contact avec cette amie ?

Il peut y avoir des centaines de raisons valables.

L’amie en question te manque

Tu as envie de t’excuser ou de demander des excuses pour avancer dans ta vie

Tu te sens seule

Tu ne sais pas trop comment vous en êtes arrivées là et tu veux arranger les choses

Tu estimes que, même si vous n’étiez plus en phase passé un temps, ça vaut le coup de réessayer

Tu as besoin de cette amie car tu te rends compte qu’elle est unique

Que sais-je ?

Il est important que tu sois claire avec toi même avant d’entreprendre quoi que ce soit.

L’essentiel est d’être sûre à 100% de vouloir faire renaître votre amitié et de le vouloir pour les bonnes raisons, c’est-à-dire pour des raisons saines basées sur l’amour et la bienveillance.

D’ailleurs cette étape est d’autant plus importante que si tu n’es pas claire avec toi même, il sera plus difficile de renouer avec cet ami perdu.

Se rappeler pourquoi l’amitié avait pris fin avant renouer avec une amie perdue

Dans ton cheminement, il te faut aussi te poser la question de : pourquoi votre amitié a-t-elle pris fin ?

Votre amitié s’est-elle terminée progressivement ? D’un seul coup ? S’est-elle éteinte à petite feu ? Y a-t-il eu un élément déclencheur ?

Les motifs peuvent être nombreux et vont aussi déterminer la technique à adopter pour renouer les liens.

Myriam Kirmayer, thérapeute et chercheuse dans les relations amicales, a expliqué dans un article du New York Times, How To Revive A Friendship :

Réfléchir aux raisons de votre séparation et à la façon dont les choses pourraient être différentes maintenant peut vous aider à prendre les mesures nécessaires pour reconstruire une amitié plus saine et plus durable.

Quelle est la bonne technique d’approche pour renouer avec une amie perdue ?

Puisque dans la société actuelle, les gens ne se trouvent qu’à un sms ou coup de fil les uns des autres, renouer avec une amie peut sembler bien simple, malgré la distance.

Et pourtant, cette facilité à entrer en contact avec les autres, peut au contraire embrouiller les esprits : quelle est la bonne technique pour approcher cette amie qui nous manque ?

Faut-il appeler ? Envoyer un message court ? Long ? Proposer un rendez-vous ?

Contrairement aux débuts avec une nouvelle amie, votre relation n’est pas une page blanche, alors il peut être difficile de savoir où est-ce que l’histoire doit reprendre et de quelle façon.

Tu t’en doutes sûrement, il n’existe pas de technique d’approche infaillible qui marche à tous les coups.

Tout dépend de toi, de l’amie en question, de la relation que vous aviez mais surtout de ce que tu sens ou ne sens pas.

Certains se sentent plus à l’aise en réengageant doucement la conversation de façon virtuelle, d’autre préfèrent fixer un rendez-vous pour exprimer ce qu’ils ont sur le cœur de vive voix.

Quelles sont les différentes techniques d’approche pour renouer avec une amie perdue ?

Si tu ne sais vraiment pas comment t’y prendre, voici quelques exemples d’approches dont tu peux éventuellement d’inspirer pour engager la conversation.

Myriam Kirmayer explique qu’une bonne solution pour briser la glace peut être d’envoyer un message pour une occasion spéciale.

Souhaiter un anniversaire ou la bonne année ou encore féliciter pour un accomplissement (obtention de diplôme, nouveau boulot, déménagement…) sont des bons prétextes pour envoyer un message et engager la conversation.

« Salut ma belle ! Je te souhaite un super anniversaire. J’espère que tu as passé une bonne journée. Je me demandais est-ce que tu aurais le temps pour un café un de ces quatre ? Ça me ferait super plaisir de te revoir »

Mais ces brise-glace demandent d’attendre un moment particulier.

Or, parfois, l’amitié n’attend pas !

Tu peux aussi engager la conversation en expliquant pourquoi tu as récemment pensé à ton ami.

« Coucou toi ! Je suis repassée devant le bar où on avait fait le karaoké pour les 18 ans de ta sœur. Ça m’a rappelé de trop bons souvenirs ! D’ailleurs comment vas-tu depuis tout ce temps ? » « Hey !! Je viens de voir que madmoiZelle.com organise une grosse teuf Sisters le 13 mars. Ça m’a rappelé les soirées « entre meufs » qu’on faisait au lycée ! D’ailleurs, on pourrait peut-être y aller ensemble si ça te dit ! »

Personnellement, j’ai remarqué que la technique je me sers d’une de tes stories Insta pour y répondre et engager la conversation ni vu, ni connu, est aussi particulièrement efficace et prisée par mes pairs de la génération réseaux sociaux.

Pour les plus directes, il est aussi possible d’envoyer simplement un message sincère sans aucun prétexte.

« Salut beauté, j’espère que tu vas bien. Je me permets de t’envoyer un petit message pour te dire que tu me manque beaucoup. Je regrette de ne plus te voir aussi souvent qu’avant et ça me ferait vraiment plaisir qu’on reprenne contact. »

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et seule toi pourra savoir quelle est l’approche qui te conviendra le mieux !

Renouer avec un amie perdue, en déclarant clairement ses intentions

Une fois ton approche choisie, il te faudra dévoiler tes intentions à ta pote.

L’idée n’est pas de commencer avec du small-talk pour rester sur du small-talk mais bien d’entamer la conversation pour expliquer clairement ce que tu souhaites avec cette amie.

C’est en étant complètement honnête et transparente envers l’autre et envers toi-même, que tu peux espérer que votre amitié redevienne une relation authentique qui redémarre sur de bonnes bases.

Si tu as des choses sur le cœur, dis-les, en expliquant ta démarche.

« Voilà comment j’ai vécu tel évènement, voilà pourquoi ça m’a blessée, mais c’est du passé et je voudrais vraiment qu’on oublie ça et qu’on renoue. »

Il arrive que les « ruptures amicales » soient dues à des malentendus ou de non-dits.

Or, en partageant ton ressenti sur la situation et en ouvrant le dialogue dessus (l’idée n’est pas seulement de dire ton point de vue mais aussi d’écouter celui de l’autre), cela permet parfois de voir les choses sous un nouvel angle.

Renouer avec une amie perdue, se préparer à être déçue

Je dois cependant t’avertir, chère lectrice.

Parfois, malgré tous tes efforts et bonnes intentions, il arrive que ta tentative de renouer contact et de redonner à ton ami une place dans ton cœur et dans ta vie échoue.

Eh oui, ça arrive.

Il se peut que l’ami en question s’avère ne pas être sur la même longueur d’onde que toi et ne ressent ni l’envie, ni le besoin de renouer des liens.

Il se peut aussi que tu réalises que l’ami en question (ou toi d’ailleurs) n’est plus tout à fait comme il était et que vous n’avez plus autant d’affinités qu’avant.

Les amitiés, comme toutes autres relations, changent, se transforment et parfois s’éteignent définitivement au fil du temps et des évènements.

Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas essayer ! Même si tu redoutes, sache que tu n’es jamais à l’abri d’une bonne surprise !!

Pour moi, n’est vraiment heureuse que celle qui vit sans regrets.

Et la vie est trop courte pour se passer d’une belle amitié, tu ne crois pas ?

