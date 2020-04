Nous sommes à la cinquième semaine du confinement, et si tu n’habites pas avec un potentiel partenaire sexuel, tes hormones sont à n’en pas douter ON FIRE.

Pour te faire patienter, chère lectrice, et parce que je sais que tu as grandement envie d’entendre parler de cul en ces temps troubles, j’ai repéré pour toi sur un thread Reddit 5 pratiques sexuelles qui n’ont pas la cote, mais qui mériteraient VRAIMENT d’être réhabilitées.

1. Le sexe rapide, une pratique sexuelle sous-cotée

Sur le thread Reddit intitulé « Quelles sont vos opinions impopulaires sur le sexe ? », la réponse qui arrive en numéro 1 est… Le désamour pour le sexe qui dure trop longtemps !

Et si, finalement, les parties de jambes en l’air, c’était comme les blagues : les meilleures sont les plus courtes ? (Selon un vieil adage de mes parents que je m’excuse de citer ici.)

En tout cas, c’est ce que semblent penser ces utilisatrices de Reddit :

« Tenir longtemps n’est pas toujours une bonne chose. Au bout d’un moment, j’ai juste envie que le mec finisse parce que je m’ennuie et que la friction devient désagréable. » « En fait, c’est une raison pour laquelle je n’ai plus envie de coucher en ce moment. Ça prend juste TROP de temps. C’est déprimant. »

En l’occurrence, ce qui gêne les femmes du thread Reddit, c’est plus la longueur de la pénétration que de l’activité sexuelle en elle-même. (Eh oui, car il est toujours utile de le rappeler : le sexe ne se résume pas au pénis dans le vagin !)

Exit la culpabilité : une jouissance rapide peut laisser place à une myriade d’autres activités pour faire jouir une femme, la pénétration n’étant, pour beaucoup de femmes, pas le moyen le plus efficace pour jouir.

D’ailleurs, pour certaines, plus le mec jouit vite, plus c’est kiffant, comme tu peux le lire dans cette compil’ de témoignages.

Les arguments avancés ? Certaines se sentent flattées quand elles constatent qu’elles arrivent à faire jouir rapidement leur partenaire !

2. La communication, indispensable dans le sexe

On ne le dira jamais assez : pour bien sexer, il faut COMMU-NIQUER.

La communication se trouve en tout cas le top 2 des unpopular opinions du thread Reddit. Selon un internaute :

« Si vous jouez carte sur table et indiquez ce que vous aimez dès la première fois, vous passerez des meilleurs moments par la suite ! »

Si tu n’es pas à l’aise avec les mots, je te rappelle que tu peux guider ton ou ta partenaire de multiples autres façons, tout simplement en lui attrapant la main et en la mettant là où faut (en respectant son consentement, of course), ou bien en la jouant plus finaude en usant du langage corporel.

Et puis si toi et ton ou ta partenaire n’avez pas froid aux yeux (ou en l’occurrence, aux oreilles), n’oubliez pas le puissant pouvoir excitant des mots.

Comme dirait Queen Camille dans son excellent et et fort utile article sur comment guider son partenaire :

« Ça a l’air super relou dit comme ça, mais parler de cul c’est aussi fun qu’en faire, si tu veux mon avis. Ça peut même réchauffer très vite la température. »

3. Le sexe, c’est mieux avec l’amour ?

Si les coups d’un soir avec de beaux inconnus sont plutôt excitants, il semblerait que la médaille d’or du meilleur sexe soit attribuée aux… vieux couples !

« Je suis une femme mariée de 41 ans et mon opinion impopulaire sur le sexe, c’est que le cul en étant mariée et d’âge mûr est le meilleur ! Je ne regrette pas mes jeunes années. »

Bon, si tu me lis sur madmoiZelle, il y a de grandes chances pour que tu ne sois pas une femme mariée de 40 ans, mais quoiqu’il en soit, les internautes du thread Reddit semblent kiffer le sexe en couple, avec un ou une partenaire connue depuis longtemps :

« Le sexe dans le cadre d’une relation est clairement le meilleur. Toutes ces années pour créer du lien et de la confiance… »

Pour t’exciter la moule pendant le confinement, et si tu n’y crois pas, jette plutôt un coup d’oeil au témoignage de cette madmoiZelle en couple depuis 2 ans.

De quoi te prouver que derrière tous ces couples que tu trouves ennuyeux et plan-plan se cachent peut-être des bêtes de sexe insoupçonnées.

4. Le lit est le meilleur endroit où faire l’amour

Le sexe dans un lit est plébiscité sur Reddit !

« Le lit est de loin le meilleur endroit pour le sexe. »

Un gros argument en faveur du lit, c’est qu’il ne présente pas les nombreux inconvénients du cul dans des endroits non conventionnels, détaillés par des internautes :

« Le canapé est trop petit, la table est trop dure, le sol brûle la peau, le faire debout est compliqué, et on est trop à l’étroit dans la voiture. » « Le sexe dans la douche, la piscine, la mer… ou dans N’IMPORTE QUEL AUTRE endroit impliquant de l’eau est un fantasme pour les gens qui n’ont jamais fait l’amour. »

Ils n’ont pas tort. Mais j’avoue que faire des folies de son corps dans des endroits improbables de temps à autres a quand même un petit goût d’interdit fort excitant.

Mais alors, le sexe dans des endroits insolites serait-il un fantasme plus qu’un vrai kif ? C’est ce que semble dire la science, comme énoncé dans cet article de Maïa Mazaurette :

« Les enquêtes montrent que la plupart des couples fantasment à l’idée de faire l’amour dans des endroits insolites. MAIS (il y a un mais) (et en majuscules) la vérité est tout autre : moins de 5% des Français auraient eu leur dernière relation sexuelle ailleurs que dans un lit. »

C’est qu’il doit y avoir une bonne raison !

5. La masturbation pendant le sexe, combo gagnant

La branlette, avant, pendant, après la pénétration ou seule n’a pas la popularité qu’elle mérite, selon le thread.

Je suis plus que d’accord, et je laisse la parole à cet utilisateur de Reddit qui parle mieux que moi des points forts de cette pratique :

« La masturbation pendant la pénétration est massivement sous-cotée. Voici pourquoi : Les sensations sont semblables à la masturbation avec les mains. C’est donc une stimulation plus facile à apprécier, car plus familière.

Il y a beaucoup de contact peau contre peau. Par exemple en cuillère. […]

Cela donne un accès facile au cou et aux oreilles. Mmmm. »

Si tu es en quête d’idées de positions de branlette, tu peux lire QueenCamille qui te parle avec la passion qui est la sienne de sa position préférée pour se faire doigter.

Et toi, chère lectrice, es-tu d’accord avec le fait que ces pratiques sexuelles sont sous-cotées ? Ou bien est-ce que tes kifs sont à l’opposé ?