Récompensé aux Golden Globes, Evan Peters n’a pas eu un mot pour les proches des victimes de Jeffrey Dahmer

Alors qu’Evan Peters a reçu le Golden Globe du Meilleur acteur pour sa performance dans la série de Netflix consacrée à Jeffrey Dahmer, la mère de Tony Hughes, une victime du tueur, monte à nouveau au créneau pour dénoncer l’impact de la série.

Plusieurs mois après sa sortie, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story continue de susciter débats et controverses. À sa sortie, la série de Ryan Murphy consacré au tueur en série avait provoqué de nombreuses réactions chez les proches des victimes.

Parmi elles, Rita Isbell, sœur d’Errol Lindsey, homme tué par Jeffrey Dahmer dans des circonstances particulièrement atroces, et dont le témoignage très fort à la barre lors du procès du tueur a été reconstitué pour la série. Elle avait révélé au moment de la sortie de la série que jamais elle n’a été consultée pour cette scène, mais aussi que ni elle, ni aucun proche des 17 hommes assassinés par le tristement célèbre cannibale de Milwaukee entre 1978 et 1991 n’ont reçu un dédommagement de la part de Netflix, malgré le succès de la série.

Les proches des victimes de Jeffrey Dahmer condamnées à revivre l’horreur

Cette fois, c’est Shirley Hughes, mère de Tony Hughes, qui a réagi auprès de TMZ alors que la saison des awards bat son plein.

Tony Hughes était un homme noir et sourd que Jeffrey Dahmer avait rencontré dans un bar gay, à l’instar de la plupart des hommes qu’il a tués. La façon dont la série dépeint leur relation a de nouveau alimenté la controverse : un épisode entier est consacré à Tony Hughes et à la relation qu’il aurait entretenue avec Dahmer, participant ainsi à la romantisation et à la réhabilitation du tueur, qui par ce choix scénaristique retrouve un peu d’humanité et suscite l’empathie.

Le 10 janvier 2023, Evan Peters, qui incarne donc Jeffrey Dahmer, a reçu le Golden Globe du Meilleur acteur, et c’est un nouvel affront pour les victimes et leurs familles. Shirley Hughes regrette amèrement que le comédien n’ait pas adressé un seul mot à leur égard lors de son discours, ajoutant seulement qu’il espérait qu’il « en ressorte quelque chose de bien ».

Des mots insuffisants pour Shirley Hughes : « Il y a beaucoup de gens malades dans ce monde, et d’autres qui gagnent les honneurs en jouant les tueurs et cela alimente une obsession et rend assoiffés de célébrité. »

Et tout comme Rita Isbell, elle en veut à Netflix d’avoir capitalisé sur la fascination morbide pour les tueurs en série : « C’est une honte que des gens se fassent de l’argent sur la tragédie que nous vivons. Les victimes n’ont pas vu la couleur d’un centime. Nous revivons cela chaque jour. »

À lire aussi : Sur Netflix, les true crimes n’ont plus la cote. Pourquoi donc ?

Crédit photo : Netflix

Construisez avec nous l’avenir de Madmoizelle en répondant à ces questions !