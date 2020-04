Des recettes simples de masques pour cheveux à faire chez toi

Article initialement publié en 2013, mis à jour le 12 novembre 2018

Pour prendre soin des cheveux qu’ils soient secs ou gras, les masques sont une bonne solution et voici une sélection de recettes à réaliser dans sa cuisine avec des ingrédients simples.

Les masques faits maison : une découverte

Des ingrédients présents dans les produits pour les cheveux

Samedi dernier, je suis allée chez le coiffeur. J’essaye de récupérer une chevelure décente après lui avoir fait subir en 6 mois deux permanentes, deux mois de soleil vietnamien et une décoloration.

Quand mon coiffeur m’a demandé ce que je faisais comme soins, je réponds : « Des masques aux oeufs, des bains d’huile, et du henné aussi ! ».

Il commence à grimacer cyniquement devant son grand miroir : « C’est bien toutes vos tambouilles, mais c’est pas ça qui va soigner vos cheveux ! »

Ah bon ? Je pensais que justement c’était le bienfait de tous ces éléments que les grandes industries essayaient de reproduire dans leurs shampoings.

Selon ce cher monsieur, je peux faire toute les « potions » que je veux, les seuls soins qui fonctionnent vraiment sont ceux qu’il revend, la dernière gamme bio de l’Oréal qui est à base… d’huile et d’ingrédients naturels.

Quelques semaines auparavant, je m’étais rendue chez Lush acheter quelques uns de ces masques incontournables dont Annelise te parlait précédemmen,dont le H’suan Wen Hua.

Les résultats sont à la hauteur, mes cheveux retrouvent souplesse, brillance et tenue, je bouge ma tête de droite à gauche telle une publicité ambulante.

Des ingrédients présents dans ta cuisine !

Curieuse de connaître quels sont les ingrédients miracles contenu dans ce pot noir, je lis l’étiquette : œuf, banane, avocat ?

Ça tombe bien, ma coloc est partie en vacances depuis deux semaines et sa corbeille de légumes est en train de pourrir dans la cuisine.

Je prends tous ces éléments, je fais poser sur les cheveux et la magie s’opère : j’ai des beaux cheveux, j’ai sauvé des fruits et j’ai épargné mon porte-monnaie d’une nouvelle visite chez Lush.

Une semaine plus tard, ma mère rentre de voyage en Tunisie et me vante les mérites des bains d’huile tièdes pour renforcer les cheveux.

J’ai pensé très fort « Ok Mère Nature, j’ai compris le message » et je me suis mise à potasser le sujet, afin de ne plus avoir à acheter un masque ou un soin que je pourrais me faire moi-même ! C’est parti !

Les recettes de soins maison pour cheveux

Les masques maison pour cheveux

Les masques se font juste avant d’être appliqués, en mélangeant et mixant si nécessaire tous les ingrédients. Il faut ensuite les appliquer sur cheveux secs et laisser poser au minimum 30 min avant de faire ton shampoing habituel.

La base du mélange c’est 1 jaune d’oeuf et 2 cuillères à soupe huile d’olive de bonne qualité.

Tu peux y ajouter un des éléments suivants selon l’effet désiré :

2 cuillères à soupe de miel pour la douceur

1 yaourt frais entier pour hydrater

2 cuillères à soupe de rhum pour le volume et la brillance

1 banane ou 1 avocat bien mûr pour enrichir et nourrir

2 cuillères à soupe de jus de citron pour assainir (à ne poser que sur le cuir chevelu)

2 cuillères à soupe de poudre d’amande avec 2 cuillères à soupe de lait chaud pour cheveux très secs (mais sans mettre le jaune d’oeuf dans la base)

À lire aussi : 3 masques DIY (visage et cheveux) à faire avec ce qu’il y a dans ton frigo

Les bains d’huile pour cheveux

Si le masque te demande trop de préparation ou que tu peux laisser poser toute une nuit, les bains d’huile sont aussi une bonne solution.

Masse tes longueurs avec une à deux cuillère(s) d’huile et laisse poser le plus longtemps possible sous une serviette chauffée à la vapeur ou avec un coup de sèche-cheveux de temps en temps, pour que les écailles des cheveux s’ouvrent et que le produit pénètre mieux.

Les huiles ont un pouvoir énorme, tu peux prendre celle que tu préfères mais elles ont aussi chacune leurs spécificités :

l’olive, assouplit et nourrit, redessine les mèches

l’amande douce, protège et apaise, bon pour le cuir chevelu irrité

le karité ou le coco, très nourrissant, pour la brillance

l’avocat, riche en vitamine, enrichie et favorise la pousse

l’argan, protège et hydrate, revitalise les cheveux abimés

Les eaux de rinçage pour les cheveux

Afin de compléter le soin, tu peux utiliser une eau de rinçage comme dernier bain pour tes cheveux, après le shampoing. Le plus pratique étant d’utiliser un spray vaporisateur pour bien imprégner ta chevelure. Il suffit de faire le mélange dans une bouteille, et de ne pas tarder trop pour l’utiliser!

Pour un litre de mélange avec de l’eau minérale, au choix :

1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio pour la santé des cheveux

1 cuillère à soupe de miel pour la brillance

1 demi-verre de bière déjà ouverte pour le volume

1 citron et un sachet d’infusion de camomille pour les reflets blonds

1 cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge et un sachet de thé rooibos pour les reflets bruns

La préparation maison du henné neutre

Les idées reçues sur le henné

Je t’entends d’ici : « Le henné pas moyen, aucune envie d’avoir les cheveux orange-carotte. »

Il faut savoir qu’il y a plusieurs sortes de henné et que l’une d’entre elles, la cassia obovata, n’est pas colorante et permet d’avoir tous les bienfaits du henné sans la coloration.

Il faut donc faire bien attention à celui que tu veux acheter !

Le henné est un vrai soin, qui gaine, renforce, revitalise, assainit, fortifie, rend brillant… Personnellement j’utilise un henné colorant, le lawsonia inermis, car il donne de beau reflets rouge foncé sur une chevelure brune.

À lire aussi : Comment utiliser le henné pour avoir de jolis cheveux colorés, lumineux et soyeux

Préparation du henné

Dans un récipient en plastique ou en verre, fais un puit avec la poudre de henné. Au centre, verse de l’eau chaude (mais non bouillante) jusqu’à obtenir la consistance d’une crème épaisse.

Ajoute ensuite les éléments que tu prendrais pour faire un masque : huile pour les cheveux secs, citron pour assainir, yaourt pour enrichir etc…

La solution pour ne pas en mettre partout, c’est de commencer mèche à mèche sur le crâne, avec le récipient dans le lavabo ou la baignoire. Ensuite tu peux baisser complètement la tête et y aller franco en tartinant les mèches et en refaisant tomber l’excédent dans le récipient.

La pose et le rinçage du henné

Enveloppe ensuite de film transparent, puis d’une serviette, et fais poser minimum 30 minutes pour un henné neutre, une nuit pour un henné colorant. Il te suffit ensuite de rincer et de faire ton shampoing comme d’habitude.

Quand je dis aux gens que je fais mes masques moi-même, le plus souvent on me demande si l’huile reste pas dans les cheveux, si c’est facile à rincer et si les effets sont immédiats.

A tout cela je réponds non, oui et oui ! Avec le shampoing, l’huile s’élimine, comme quand tu as les cheveux gras et que tu les laves !

Il faut passer un peu plus de temps sous la douche pour bien enlever le masque, en n’oubliant pas le derrière des oreilles et bien prévoir quand on fait ses shampoings, parce qu’avec de la banane écrasée sur la tête, même Megan Fox perdrait tout son sex-appeal !

Toutes ces recettes t’aideront, je l’espère, à prendre soin de tes cheveux.

À lire aussi : 4 recettes de masques maison pour le visage et les cheveux