Rassurez-vous : même Adele, la queen de l’eyeliner, ne sait pas l’appliquer !

Dans une vidéo publiée par la youtubeuse NikkieTutorials, Adele avoue l’inavouable : comme 80% de la planète, elle ne sait pas appliquer de l’eyeliner !

Jeudi 2 décembre, la youtubeuse Nikkie de Jager, plus connue sous le pseudonyme de NikkieTutorials a publié un nouvel épisode de sa série de vidéos Power of Makeup, dans lesquelles elle interviewe des célébrités tout en ne maquillant qu’une partie de leur visage, afin de pouvoir démontrer le pouvoir du maquillage grâce à un avant/après toujours troublant.

Après avoir reçu Lady Gaga, Kim Kardashian ou encore Drew Barrymore, la star des réseaux sociaux a invité la chanteuse Adele à venir discuter et profiter de ses talents de maquilleuse autour d’un verre de vin blanc. En ressort une vidéo pleine de bonne humeur et de révélations. Et non des moindres !

Adèle aime le Sancerre et ne sait pas appliquer de l’eyeliner

Pendant 30 minutes, Adèle revient sur son actualité, décrypte les thèmes de son nouvel album et parle de ses préférences en matière de maquillage tout en sirotant un verre de Chablis.

Un moment intime propice aux confidences — et elles sont nombreuses ! On apprend qu’elle ne sait pas siffler, qu’elle aime boire du Sancerre, qu’elle a deux chiots et qu’elle considère Dwayne Johnson (qu’elle n’a jamais rencontré) presque comme une figure paternelle.

Mais la vraie info de cette vidéo Power of Makeup est là : Adèle, qui a fait de l’eyeliner rétro son look signature, avoue ne pas savoir l’appliquer toute seule ! À Nikkie, elle confie :

« Je ne suis pas très douée pour le maquillage, je n’arrive pas à faire un trait d’eyeliner. Je ne me maquille pas très souvent moi-même. J’aime l’eyeliner car ça fait ressortir mes yeux, mais je n’y arrive pas. »

Une info rassurante pour celles et ceux qui bavent depuis de nombreuses années sur le célèbre trait d’eyeliner d’Adele sans jamais arriver à le reproduire. Eh oui, rappelez-vous que les stars ont toute une équipe derrière elles, pas comme nous autres pauvres mortelles !

Crédits photos image de Une : NikkieTutorials