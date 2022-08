Ras-le-bol de tout ? Et si vous achetiez une île déserte en Écosse ?

Si vous en avez marre des gens et du monde en général et que vous voulez vous barrer vivre sur une île déserte, c’est possible.

Il y a des jours, où on peut avoir envie de tout envoyer balader. Le collègue relou (on en a toutes un), le boulot en général, le bruit de la ville, la canicule, les mômes si on en a, la famille, bref, merci de bien aller vous faire cuire le cul très loin.

Et si la solution, c’était de s’acheter une île au large de l’Écosse, avec rien ni personne autour ?

Une île en Écosse, au prix d’un T3 à Paris

Pour la modique (non) somme de 417 000 euros (350 000 livres sterling), vous pouvez devenir l’heureuse propriétaire de l’île de Pladda, située à 70 kilomètres au sud-ouest de Glasgow, dans le Firth of Clyde.

L’île de 11 hectares n’est pas juste un gros caillou, puisqu’il y a un phare (automatisé, pas besoin de vous en occuper hein, faut pas déconner), une maison de cinq chambres et qui servait au gardien du phare avant, une autre petite maison avec une chambre et une salle de bain, ainsi qu’un petit port et un héliport. Bah oui, vous êtes sur une île, vous allez pas y aller à la nage (c’est l’Écosse je vous rappelle, l’eau, elle est froide.)

En plus, l’île est très appréciée par les oiseaux de mer migrateurs comme des sternes arctiques, des goélands, des tournepierres et des cormorans huppés. Des animaux qui auront au moins le mérite de ne pas trop vous parler dès le matin, à l’inverse de votre collègue relou (oui, toujours lui).

L’annonce est disponible sur le site de l’agence immobilière Knight Frank, et il y a plein de photos qui donnent fortement envie de faire ses bagages, d’obtenir un crédit sur 68 ans et de foncer direction le pays du kilt pour ne plus jamais revenir.

Enfin si, on reviendra quand l’île aura disparu, engloutie sous les flots, rapport au fait qu’avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, je ne parierai pas sur une longévité très extrême du gros caillou.

Crédit photos : Knight Frank