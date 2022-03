Pourquoi on va kiffer le fard à paupières bleu en 2022

Couleur phare de la saison, le bleu est de retour sur les paupières. Et c’est si beau qu’on en oublierait presque les dérives des années 1980 !

Grâce à la passion des jeunes générations pour l’esthétique Y2K, certaines tendances beauté tombées dans l’oubli savourent un retour inespéré – mais pas toujours souhaitable – sur le devant de la scène. C’est notamment le cas du crayon à lèvres marron, de la pince banane ou encore du sourcil « spermatozoïde ».

Le bleu sur les yeux, qui a aussi fait de nombreuses victimes dans les années 1890, s’invite à nouveau dans les routines make-up, mais étonnamment, ça nous donne très envie ! Evolution des goûts ou preuve supplémentaire que la mode n’est qu’un éternel recommencement, qu’importe, en 2022, on porte le bleu la paupière haute.

Comment choisir le bon bleu pour ses yeux ?

Malgré les a priori, le bleu va à tout le monde ! En effet, grâce à ses nombreuses tonalités qui vont du bleu layette au bleu nuit en passant par l’outremer, il y a largement de quoi s’amuser et trouver celui qui nous va le mieux.

Pour Charly Barbier, make-up artist Nars, « en maquillage, le bleu est une couleur importante. Elle est aussi indispensable que le rouge ! Alors il faut oser le bleu, surtout maintenant que le port du masque n’est plus obligatoire dans la majorité des endroits et que les visages se dévoilent. »

S’il peut mettre en valeur toutes les couleurs d’iris, le bleu est particulièrement flatteur sur des yeux marrons. Le pro des pinceaux explique à Madmoizelle :

Le bleu est la couleur complémentaire du orange, et il y a souvent du orange dans le marron, notamment chez les yeux noisette. C’est la raison pour laquelle le bleu fait autant pétiller les yeux marrons.

Pour choisir le bleu qui fera mouche, le maquilleur conseille de toujours opter pour une teinte plus foncée que ses iris, « afin d’éviter un rendu trop fade, et c’est d’autant plus vrai pour les yeux clairs ». Et si on a la peau noire ou foncée, il recommande de choisir le bleu le plus électrique possible, très vibrant et saturé en pigments.

En cas de doute, il est bon de savoir que celui qui va à tout le monde, c’est le bleu marine : « il donne de la profondeur au regard et s’adapte aussi bien à un look de jour que de soirée. Avec lui, aucune erreur possible, qu’on ait les yeux très bruns comme vert d’eau », affirme Charly Barbier.

Comment porter le crayon ou le fard bleu en 2022 ?

Pour obtenir un look moderne, loin de l’image de grand-mère Yetta d’Une nounou d’enfer, le professionnel préconise d’éviter les bleus trop clairs :

Le bleu ciel est vraiment très connoté « troisième âge ». Ça peut être très frais sur une personne jeune, mais dès qu’on a dépassé la vingtaine, c’est moins facile à porter. Le bleu roi est plus tendance, en plus d’être plus flatteur pour le regard, tout comme le bleu canard. Et puis il y a le bleu roi et le bleu Majorelle, qui sont très « mode ».

La méthode d’application de la couleur permet aussi de gagner en modernité. Pour éviter d’avoir l’air de sortir tout droit d’un clip des années 80 – sauf si c’est l’effet recherché, bien entendu ! -, on laisse tomber les dégradés et on mise sur un trait de crayon graphique ou un aplat de couleur franc. « Et avec des textures mates, c’est encore mieux », ajoute Charly Barbier.

Et pour le reste du maquillage ? Avec une paupière bleutée, le maquilleur Nars conseille d’opter pour une bouche nude et de faire un effort particulier sur le teint. Il explique à Madmoizelle :

Le teint est la base de tout joli maquillage, alors il faut qu’il soit bien unifié pour sublimer le travail de couleur réalisé sur les yeux. Sur certaines carnations, le bleu peut faire ressortir les cernes et donner un air fatigué, alors il ne faut surtout pas zapper l’anti-cernes. Certains produits, comme le Soft Matte Complète Concealer de Nars (34€), ont un correcteur de couleur intégré qui permet de neutraliser l’aspect bleuté des cernes.

Evidemment, si on ne jure que par le rouge à lèvres rouge, il ne faut pas se gêner. « Le maquillage doit rester un plaisir, et c’est en testant plein de looks différents qu’on découvre ce qui nous plaît le plus », conclut Charly Barbier.

Le shopping pour adopter la tendance maquillage bleu

Crédit photo images de Une : @violette_fr, @nikki_makeup