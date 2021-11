Pour une épilation durable et efficace, cet épilateur à lumière pulsée est au meilleur prix

Exit les bandes de cires et la crème dépilatoire : pour celles qui souhaitent se débarrasser rapidement et pour longtemps de leurs poils, l’épilateur à lumière pulsée tombe à pic.

Si vous faites partie de la team épilation et que vous êtes à la recherche d’une solution pour éviter de repasser un coup de rasoir tous les trois jours, l’épilateur à lumière pulsée a de grandes chances de vous séduire.

La lumière pulsée offre une épilation semi définitive , pour rappel: la lumière se transforme en chaleur et cible directement la mélanine du poil à la racine. Au bout de quelques semaines, la pousse devient de plus en plus lente et les poils sont beaucoup plus fins.

Cette technologie propose une solution durable et c’est une bonne alternative à l’épilation classique.

L’épilateur à lumière pulsée va aussi vous permettre d’arrêter de serrer les dents durant vos séances d’épilation… Sans être indolores à 100% pour autant — mais contrairement à la cire froide ou à l’épilation au laser, vous ne ressentirez que quelques picotements.

Si vous souhaitez tirer rapidement un trait sur l’épilation douloureuse et dire adieu aux poils qui vous dérangent, Philips vous propose son épilateur Luméa à -15 % sur Amazon.

Philips Luméa : pour une épilation au poil

L’épilateur à lumière pulsée Philips Luméa vous offre une solution pour éradiquer vos poils de façon quasi définitive.

Après en moyenne 12 séances, cet épilateur promet une réduction de 71% de la pilosité sur les jambes. Pour en arriver à ce résultat, les 4 premières séances doivent être faites toutes les deux semaines.

Attention cependant ! L’objet, comme l’indique le site de Philips, « n’est pas adapté aux peaux naturellement foncées car il peut entraîner des lésions cutanées, telles que des brûlures, des cloques ou une dépigmentation ». Si vous avez un doute sur le fait que votre peau le supporte ou non, consultez votre dermatologue avant de vous lancer.

Cet appareil est petit et maniable, mais surtout il est très simple d’utilisation.

Il faut tout d’abord que vous enleviez les poils sur la surface de votre peau au rasoir ou avec une crème dépilatoire. Ensuite, il suffit de sélectionner le réglage qui correspond à votre peau, et d’appuyer sur le bouton flash quand vous déplacez l’appareil.

Le Luméa est livré avec deux embouts, un pour flasher le corps et un autre pour le visage. Et avec son édition spéciale, Philips vous offre — en plus de l’épilateur — une tondeuse de précision pour effectuer quelques retouches.

En bonus, la marque a imaginé une application gratuite dédié à la gamme Luméa. Elle permet de créer votre programme personnalisé par zone du corps et va vous proposer des astuces et des conseils.

L’épilateur Philips Luméa en bref

Une épilation sans douleur et semi définitive

Livré avec deux embouts (visage et corps) et une tondeuse de précision

Une application gratuite pour un programme personnalisé par zone du corps

Attention, non adapté aux peaux foncées

Amazon vous offre -15% sur cette épilateur Philips Luméa. Il est disponible dès aujourd’hui et pour une dizaine de jours à 174,99€ au lieu de 204,99€.

