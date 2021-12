Pour un brushing à couper le souffle, cette brosse Revlon est à -25%

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? Pour obtenir un brushing parfait comme si vous sortiez de chez le coiffeur, la brosse soufflante a des chances de se retrouver dans vos placards.

Fer à lisser, à boucler waver… Aujourd’hui, si on veut le brushing de Jennifer Aniston sans que ça nous coûte un bras, il existe pas mal de solutions. Pour obtenir un look au lissage parfait ou une chevelure ondulée en un rien de temps la brosse soufflante fait son entrée dans les salles bain !

La brosse soufflante a pour but de sécher tout en donnant du volume à vos cheveux. Elle est facile à utiliser : en un coup de main, elle vous offre un brushing glamour. Que vos cheveux soient raides comme des baguettes ou plus épais, la brosse convient à bien des types de chevelures — c’est un tout-en-un qui combine la brosse et le sèche-cheveux. On conseille néanmoins à celles dotées d’une chevelure épaisse de sécher leurs cheveux à la serviette avant d’utiliser la brosse.

Si vous rêviez d’un brushing parfait pour les fêtes sans passer par la case coiffeur, cette brosse coiffante/séchante Revlon est à -25% sur le site de Darty !

Une seule brosse pour un brushing époustouflant

La brosse soufflante Revlon est constituée de bords légèrement incurvés qui vont permettre d’aller au plus près des racines pour apporter un maximum de volume à votre brushing.

Cette brosse Revlon est dotée d’un revêtement en céramique. Elle est conçue de manière à répartir l’air rapidement et de manière homogène sur la chevelure, pour vous aider à sécher et coiffer vos cheveux plus rapidement sans créer trop de dommages dus à la chaleur — vous pouvez d’ailleurs adapter la température à la coiffure que vous souhaitez grâce à trois réglages de chauffe et un réglage froid.

Cette brosse coiffante est composée de deux types de poils, en nylon et en sanglier ; associés à la technologie ionique, ils permettent de renforcer l’effet anti-statique et d’éviter les frisottis.

On peut lire que cette brosse est recommandée pour les cheveux courts ou mi-longs, mais honnêtement, ce modèle est assez imposant. La brosse est lourde et un peu trop grosse pour certaines.

Elle est accompagnée d’un adaptateur double prise (EU/UK) ce qu’il la rend pratique pour les voyages.

La brosse soufflante Revlon en bref

Des bords légèrement incurvés pour un maximum de volume

Un revêtement en céramique pour répartir la chaleur de manière homogène

Des poils mixtes : en nylon et en sanglier

