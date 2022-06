Peut-on dire à quelqu’un que son bébé est moche ?

Que répondre lorsque des parents, les yeux cernés et la bouche en cœur nous disent « Il est beau, hein ? » en parlant de leur nouveau-né, alors qu’il ressemble plus à un vieux pruneau qu’à un bébé ?

Le sujet est délicat. Visualisez un peu la scène : vous êtes invitée à rencontrer le tout nouvel héritier de vos potes, ou pire, d’une personne de votre famille, et vous découvrez que le grumeau ressemble bien plus à votre papy Michel avant qu’il ne passe l’arme à gauche (RIP) qu’à un petit bébé mignon. Baveux, certes, mais mignon.

Vous voilà face à un petit pruneau de moins de 60 cm et ses parents en extase, qui n’attendent qu’une chose de votre part : que vous vous exclamiez avec ces mots, précisément ces mots : « Oh-la-la, comme il est beau… ».

Mais pourtant, c’est un mensonge, et vous le savez. Que faire dans ce cas ? Mentir effrontément et jouer la comédie, ou dire la vérité, à savoir que leur Jean-Guy n’a pas gagné la médaille du bébé le plus chou de la maternité ?

Bébé moche : elle dit ce qu’elle pense, et ça ne passe pas

Certains ont décidé d’être honnêtes, et ils s’en sont mordus les doigts. C’est le cas de cette utilisatrice de la plateforme Reddit, qui a posé une question dans la catégorie susnommée « suis-je un connard / une connasse », en expliquant la situation dans laquelle elle s’était empêtrée :

(…) Mon frère John, avec qui je ne m’entends pas spécialement, a eu un bébé avec Carol il y a deux mois. Je dois être honnête, ce bébé n’est pas mignon. Normalement, je ne dirais rien, mais Carol parle en boucle de son bébé. Ma famille s’est réunie récemment pour faire des photos de famille, et Carol n’arrêtait pas de gazouiller sur le fait que son bébé est adorable. À chaque fois, Carol insistait pour être sûre qu’elle et son bébé soient devant et au milieu. Le photographe lui a même demandé plusieurs fois de bouger pour que d’autres personnes puissent avoir cette place, mais elle a refusé presque à chaque fois. Quand le photographe faisait des photos de mes parents seuls, ou juste de mon frère et moi, etc, Carole demandait si on voulait porter son bébé. Elle était toujours là, très insistante et ennuyeuse.

D’après l’utilisatrice, ses parents aussi semblaient gênés de la situation, mais préféraient ne rien dire, car ils n’aiment pas la confrontation. L’histoire continue :

J‘ai finalement décidé de dire quelque chose lorsque le photographe a voulu prendre une photo de moi et de ma mère, et Carol a dit à haute voix quelque chose dans le sens du bébé, qui « rendait la photo tellement meilleure. » Je lui ai répondu sèchement et lui ai dit : « Ton bébé n’est pas si mignon, laisse tomber« . Elle est devenue super silencieuse et n’a plus dit grand-chose pendant le reste de la séance photo. John n’a pas dit grand-chose non plus, mais il ne voulait pas me parler et m’a fixée bizarrement à plusieurs reprises.

Suite à cette altercation, l’utilisatrice explique sa mère lui a demandé d’aller s’excuser :

Ensuite, ma mère m’a prise à part et a dit que ce que j’avais dit était complètement déplacé, et que je devais m’excuser auprès de Carol et John. J’étais complètement en désaccord et j’ai dit que Carol devait arrêter d’essayer de nous pousser son bébé au visage, même si le bébé faisait partie de notre famille. J’ai refusé de m’excuser et Carol, John et mes parents ne m’ont pas parlé depuis l’incident, il y a environ une semaine.

Bon. Visiblement, dans cette situation, la belle-sœur semblait être un peu relou à vouloir imposer son bébé sur toutes les photos, et à n’avoir que d’yeux pour lui. Mais peut-on lui reprocher ? Pas vraiment, et puis surtout on s’en fout, on ne la connait pas, cette fameuse Carol, qui sommes-nous pour juger.

Bébé moche : faut-il dire la vérité ?

Mais nous pouvons revenir sur ce point : pouvons-nous dire honnêtement à quelqu’un que son bébé est moche ? Non. Déjà parce que la beauté est relative, et qu’on ne va pas insulter un bébé qui n’a rien demandé. De plus, mis à part faire de la peine aux parents, ça n’a absolument aucun intérêt.

Ce sujet me fait toujours penser à une vidéo qui avait été partagée il y a plusieurs années (ou même décennies), et qui me fait toujours beaucoup rire :

Effectivement, dire qu’un bébé est mignon est un code sociétal. On ne dit pas en face des parents que leur bébé est moche. On le dit en privé à ses potes si on le veut, on le pense très fort dans sa tête, mais face aux parents, on essaye de se plier aux codes, pour éviter la situation à peine exagérée qu’on peut regarder dans la vidéo ci-dessus.

Que dire face à un bébé pas beau ?

Mais si un jour, vous vous retrouvez dans la situation où un de vos potes ou un membre de votre famille vous présente son nouveau-né et que ce dernier n’a pas le physique facile, vous pouvez dire :

« Oh, il est rigolo ! »

« Qu’est-ce qu’il a l’air sérieux ! »

« Il vous ressemble beaucoup à tous les deux ! »

« Quand je pense qu’il était dans ton ventre, il n’y a pas si longtemps… »

« On sent qu’il va vous en faire baver ! »

« Il a l’air si paisible »

« Quel joli nez ! » (ou bouche, ou yeux, ou mains, peu importe, il y a bien un truc pas si mal)

« C’est très mignon, ce petit pyjama ! »

Après, partons du principe que rares sont les bébés mignons pour de vrai, et que les goûts et les couleurs sont bien propres à chacun. Et surtout, que tout ça évolue ! Personnellement, je trouvais que mon fils ressemblait à un chat mouillé à la naissance, et je remercie chaleureusement mes potes d’avoir joué le jeu, pour le bien de mes hormones.

À la question « Peut-on dire à quelqu’un que son bébé est moche » la réponse est non, bien évidemment. Sauf si vous êtes prête à affronter des parents qui n’ont pas dormi depuis des jours et qui sont à fleur de peau. Bon courage !

À lire aussi : Comment dire à belle-maman d’arrêter d’acheter des fringues moches pour mon bébé ?

Crédit photo image de une : Monkey Business Images