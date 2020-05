Une série Percy Jackson est en préparation !

Quand les films de Percy Jackson sont sortis (en 2010 et 2013), ils ont connu un certain succès (plus de 420 millions de dollars de recettes dans le monde).

Mais je me souviens qu’ils n’ont clairement pas fait l’unanimité.

Les fans des romans de Rick Riordan étaient nombreux à trouver le travail bâclé et à être déçus.

Mais hey, guess what ! J’ai une bonne nouvelle pour ces fans !

a live action percy jackson show on disney+…..rick riordan himself will be involved in every aspect of the show…..each book is one season…..it’s all too good to be true pic.twitter.com/wjAd865WTT

— char (@lgbtpoes) May 14, 2020