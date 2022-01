Passez l’hiver au chaud avec cette sélection de couettes La Redoute à -40%

Le mois de janvier est synonyme de mois du blanc : vous trouverez des offres pour passer des nuits d’hiver bien au chaud ! Aujourd’hui, La Redoute vous propose une vente flash allant jusqu’à -40% sur une sélection de couettes.

Le début d’année est placé sous le signe de la promotion ! En plus des soldes, janvier c’est aussi le mois du blanc : de nombreuses enseignes vous proposent des offres alléchantes pour repenser votre literie. L’hiver donne envie de cocooner, alors go vous offrir un sommeil de qualité avec matelas, draps, couettes et oreillers tout neufs.

Pour chiller dans son lit les dimanches après-midi il faut être équipé d’une couette qui vous ressemble. Il faut pouvoir se lover dedans sans avoir trop chaud ni trop froid, pouvoir la transporter du lit au canapé et qu’elle puisse nous réconforter quand on a du chagrin.

Pour celles qui n’envisagent pas de dormir avec rien sur le corps même pendant la canicule : cette offre La Redoute risque de vous donner envie !

Pour un hiver cocooning, La Redoute offre jusqu’à -40% sur une sélection de couettes

Quelle est la couette qu’il vous faut ?

Le choix d’une couette est un élément important pour être sûr de roupiller tranquillement, alors La Redoute vous propose une large sélection. Vous trouverez des couettes synthétiques, naturelles, plus ou moins chaudes… bref il y en a pour tous les goûts et tous les besoins.

Si vous hésitez encore entre plusieurs modèles, on a quelques petits tips à vous donner pour ne pas vous tromper.

La bonne taille de couette

Tout d’abord , le choix de la taille. Pour savoir ce dont vous avez besoin il y’a plusieurs choses à prendre en compte. Le nombre d’occupants, votre taille et celle de votre matelas , mais il faut aussi juger si l’un des résidents de ce lit à le sommeil agité.

La couette doit être plus grande que votre matelas pour qu’elle déborde d’environ 40 cm de chaque coté — afin d’éviter toute dispute lié a un vol de couette durant la nuit. Pour vous donner un ordre d’idée, on recommande pour un lit deux places en 140cm de prendre une couette de 200 x 200 cm ou 220 x 240 cm.

Couette synthétique ou naturelle ?

Il existe deux types de couettes. Les couettes synthétiques, dont le garnissage est léger, sont assez chaudes et confortables ; elles sont faciles à nettoyer (en les passant juste à la machine) et certaines sont même traitées contre les acariens et les symptômes d’allergies.

Ensuite il y a les couettes naturelles. Leur garnissage à base de duvet ou de plumes les rendent très légères et permet d’évacuer au mieux la transpiration. Leur gros avantage, c’est qu’elles sont très chaudes en hiver et fraiches en été ; cependant leurs prix est bien plus élevé et les plumes ne sont pas toujours récoltées dans le respect du bien-être animal.

Quelle couette pour quelle saison ?

Pour trouver la couette qu’il vous ressemble, il faut choisir l’indice de chaleur qui vous convient.

Si vous avez l’habitude de dormir avec trois pulls et des gants, la couette d’hiver pourrait vous satisfaire ; la couette d’été séduira les moins frileux. Et puis pour les indécises, la quatre saisons est composé de deux couettes — une légère et une plus chaude — qui peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La Redoute vous propose une sélection qui saura vous satisfaire !

La sélection de couettes La Redoute en bref

Jusqu’à 40% de réduction sur une large sélection

Couettes synthétiques : abordables, garnissage léger et un lavage facile.

Couettes naturelles : très chaudes en hiver, bien fraîches en été. Elles évacuent au mieux la transpiration.

Des couettes d’hiver, d’été ou quatre saisons.

Pour passer d’excellentes nuits profitez, dès aujourd’hui d’une promotion jusqu’à -40% sur cette sélection de couettes. Par exemple, la couette quatre saisons synthétique antiacariens est à 91,84€ au lieu de 152,99€ !

