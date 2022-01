On vient de découvrir que 65 espèces animales rient aussi, et c’est important !

Votre chien aurait-il le sens de l’humour ? En tout cas, d’après une étude de l’université américaine UCLA, au moins 65 espèces animales seraient capable de rire (et les rats seraient chatouilleux).

Jusqu’il y a peu, on pensait le rire comme l’apanage de l’homme et de quelques espèces de grands singes, en heureux hasard de l’évolution. Mais d’après des chercheuses et chercheurs de UCLA, le rire serait en réalité une capacité présente chez non moins de 65 espèces !

Le rire des rats

Pour s’assurer de cette réalité scientifique, difficile d’arriver devant un rongeur et de lui demander s’il connaît la blague du poulpe et de la cornemuse. Pour établir que les rats pouvaient rire, les scientifiques avaient eu recours… aux chatouilles !

Meilleur moyen d’indiquer une réaction sonore au jeu, ce toucher avait permis d’établir que les rats « riaient » à des fréquences inaudibles pour l’homme, mais bien présentes.

En approfondissant leurs recherches, les scientifiques Sarah L. Winkler & Gregory A. Bryant ont établi la présence de « vocalisations de jeu », des signaux sonores de non agression, chez plus de 60 espèces. C’est bien plus que ce que l’on imaginait !

Les vaches se marrent-elles aussi ?

Parmi ces 65 espèces répertoriées pour l’instant, on compte les vaches et les chiens domestiques, les renards, les phoques, les mangoustes, certaines espèces d’oiseaux… S’il est difficile de définir le sens de ces bruits associés au rire des êtres humains, le sens en est proche : grâce à ce signal, ils peuvent indiquer aux leurs qu’ils ne sont pas dans une posture agressive et les inviter à venir prendre du fun avec eux.

C’est ce qu’indique la publication en ces termes :

« Quand nous rions, nous offrons souvent aux autres l’informations que nous nous amusons, et nous les invitons à nous rejoindre. Certains chercheurs suggèrent que ce genre de comportement vocal est partagé par de nombreux animaux capables de jouer et qu’ainsi, le rire est notre version humaine d’un ancien signal vocal de jeu dans l’évolution » Winckler, Play vocalisations and human laughter: a comparative review

Pexels / Helena Lopes

Ces études permettent non seulement d’en savoir plus sur les manières d’interagir des animaux, longtemps considérés à tord comme des « machines » par la philosophie occidentale, mais aussi de comprendre la manière dont la communication entre humains et le rire ont évolué à travers le temps.

Tout ça ne nous dit pas pourquoi la vache qui rit se marre mais au moins, on sait maintenant qu’elle peut le faire !

À lire aussi : Des vidéos drôles et mignonnes d’animaux pour bien finir ta semaine