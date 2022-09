Oliver Sim (The xx) révèle être séropositif au VIH dans un clip réalisé par Yann Gonzalez (et dispo sur Mubi)

L’autre voix du groupe britannique The xx, Oliver Sim, entame à son tour une carrière solo, avec un album baptisé Hideous Bastard, dont le premier single Hideous transfigure la sérophobie, c’est-à-dire la discrimination des personnes vivant avec le VIH. La version longue du clip Hideous sera disponible en exclusivité sur MUBI à partir du 8 septembre.

Article mis à jour le 7 septembre 2022

C’est l’histoire d’un groupe de rock britannique au style minimaliste qui berce nos oreilles (et toutes les séquences émotions des télé-réalités de M6) depuis 2005, The xx. Les trois membres qui le composent encore poursuivent également une carrière solo : Romy Madley Croft, Jamie xx, et Oliver Sim. Ce dernier vient de faire son coming out médiatique de personne séropositive au VIH, pour accompagner la sortie de son premier single, Hideous, qui transfigure la sérophobie (c’est-à-dire la discrimination structurelle des personnes vivant avec le VIH).

À l’occasion de la sortie de l’album Hideous Bastard le 9 septembre, la version longue (22 minutes) du clip d’Hideous réalisée par Yann Gonzalez sera disponible dès le 8 septembre en exclusivité sur Mubi, une plateforme de streaming renfermant une quantité astronomique de pépites.

Oliver Sim révèle être séropositif au VIH depuis l’âge de 17 ans

Pour amorcer sa carrière en solitaire avec un nouvel album, Hideous Bastard (co-produit par Jamie xx), et premier single baptisé Hideous, le chanteur de 32 ans Oliver Sim vient en effet de révéler vivre avec le VIH depuis ses 17 ans, à travers un communiqué publié sur Instagram le 23 mai 2022 :

« J’ai réalisé que j’avais tourné autour de l’une des choses qui m’ont probablement causé le plus de peur et de honte. Mon statut VIH. Je vis avec le VIH depuis l’âge de 17 ans et cela dépend de ce que je ressens envers moi-même et de ce que je suppose que les autres ressentent envers moi, depuis cet âge et dans ma vie d’adulte. Alors, assez impulsivement, j’ai écrit à ce sujet sur une chanson intitulée Hideous. »

On peut notamment entendre chanter Oliver Sim dans le dernier refrain de Hideous :

« Radical honesty

Might set me free

If it makes me hideous

Been living with HIV

Since seventeen

Am I hideous? De l’honnêteté radicale

Pourrait me libérer

Si ça me rend hideux

Vivre avec le VIH

Depuis dix-sept

Suis-je hideux ? »

Jimmy Sommerville (Smalltown Boy), un ange gardien dans la lutte contre le VIH

Ce premier single comporte un featuring de Jimmy Somerville, notamment connu pour être la voix inoubliable du tube Smalltown Boy, issu du premier album Age of Consent (1984) du groupe de pop new wave Bronski Beat. Cette chanson et son clip évoquent explicitement les affres de la vie de jeunes gays, d’autant que son chanteur s’affirme depuis des décennies comme un repère dans la lutte contre le VIH.

Ce qui peut en partie expliquer pourquoi Oliver Sim considère désormais Jimmy Somerville comme une sorte « d’ange gardien ». Et c’est ce qui transparaît bien dans le clip d’Hideous.

Oliver Sim offre à Hideous un clip monstrueux réalisé par Yann Gonzalez

En forme de « film d’horreur queer », le clip du single Hideous a été réalisé par Yann Gonzalez (Les Rencontres d’après minuit en 2013, Un couteau dans le cœur en 2018) et vient d’être présenté dans le cadre de la Semaine de la Critique au festival de Cannes le 23 mai 2022.

Dans le clip Hideous d’Oliver Sim, réalisé par Yann Gonzales, le chanteur et son ange-gardien Jimmy Somerville apparaissent transfigurés en monstres hideux et s’offrent une scène façon descente de croix qui en dit long sur la marginalisation des personnes vivant avec le VIH et la sérophobie. © Capture d’écran YouTube.

L’album Hideous Bastard, sortira le 9 septembre 2022, « dans toute sa splendeur horrible et camp » comme vient de l’expliquer Oliver Sim dans une autre publication Instagram, ajoutant :

« J’ai du mal à écrire ces choses de peur de paraître trop arrogant ou sérieux. Une grande partie de ce disque est grave sur le papier, j’ai beaucoup écrit sur la peur, la honte et la masculinité, mais j’ai fait ces chansons comme un moyen de me libérer. Je vois donc Hideous Bastard comme non seulement auto-dépréciatif, mais aussi comme regorgeant de joie et d’humour. »

À lire aussi : Le revenge porn et la sextorsion de plus en plus signalés au Royaume-Uni

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram @OliverSim