Êtes-vous vraiment au point sur le VIH/sida ? Testez vos connaissances, ça ne fait jamais de mal !

Du 25 au 27 mars, c’est le week-end du Sidaction, l’occasion de se mobiliser, de s’informer et de donner des moyens à la lutte contre le VIH.

Parce que les idées reçues et les préjugés sur le VIH ont encore la vie dure, il n’est jamais trop tard pour se faire une petite piqûre de rappel quant aux risques et aux moyens de se protéger et de protéger ses partenaires.

Et quelle meilleure occasion que le Sidaction pour s’informer et soutenir la lutte contre l’épidémie !

Selon les derniers chiffres de l’Ifop, presque un quart des 18-24 ans pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive et 24% d’entre eux n’ont jamais bénéficié d’un enseignement ou d’un moment d’information spécifique sur le VIH au cours de leur scolarité.

Faites-le test (et n’oubliez pas de vous faire dépister !)

Commencer le quiz ! Le VIH et le sida, c'est la même chose, non ? Vrai Vrai Faux Faux Correct ! Faux ! Continuer >> Quand on pratique le sexe oral (fellation, cunnilungus, anulingus), on s'expose à un risque de transmission du VIH. Vrai Vrai Faux Faux Correct ! Faux ! Continuer >> On peut être contaminé par le VIH dès son premier rapport sexuel. Vrai Vrai Faux Faux Correct ! Faux ! Continuer >> Chez les 18-24 ans, on utilise systématiquement le préservatif lors d'un rapport sexuel. Vrai Vrai Faux Faux Correct ! Faux ! Continuer >> Avoir un rapport sexuel sans préservatif avec une personne vivant avec le VIH sans risque d’être infecté, c'est possible. Vrai Vrai Faux Faux Correct ! Faux ! Continuer >> Je viens d'être exposée à un risque de transmission du VIH. Le mieux à faire, c'est de me faire dépister direct. Vrai Vrai Faux Faux Correct ! Faux ! Continuer >> Si on est séropositive, on doit faire une croix sur l'idée de tomber enceinte et d'avoir un enfant. Vrai Vrai Faux Faux Correct ! Faux ! Continuer >> Il existe un médicament pour empêcher d'être contaminé par le VIH. Vrai Vrai Faux Faux Correct ! Faux ! Continuer >> Passé 50 ans, on n'est plus vraiment concerné par le VIH. Vrai Vrai Faux Faux Correct ! Faux ! Continuer >> La chlamydia est l'IST la plus fréquente chez les 15-24 ans. Vrai Vrai Faux Faux Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Êtes-vous bien informée sur le VIH ? Vous avez eu %%score%% sur %%total%%. %%description%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement...

À lire aussi : Une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le VIH et bien trop de gens l’ignorent encore