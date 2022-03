Oh yeah ! Barbara Butch présente Extra large, un film contre la grossophobie qui donne envie

La DJ et militante Barbara Butch fait ses premiers pas de comédienne devant l’objectif de Marina Ziolkowski pour un court-métrage qui s’appelle Extra large. Forcément d’utilité publique.

Vous l’avez sans doute vu passer sur Instagram ou derrière des platines.

Barbara Butch, c’est une femme multi-casquettes, qui conjugue sa vie de musicienne, d’activiste et désormais de comédienne d’une main de maîtresse.

Elle sera bientôt à l’affiche d’un court-métrage, dont on a hâte de voir les images !

Extra large, le court-métrage anti-grossophobie

Militante pour les droits des perosnnes LGBTI+ depuis de nombreuses années, Barbara Butch a été l’égérie d’une publicité Jean-Paul Gaultier, et pourra bientôt faire montre de ses talents d’actrice dans le court-métrage de Marina Ziolkowski, membre du collectif 50/50 (qui promeut l’égalité des femmes et des hommes et la diversité sexuelle et de genre dans le cinéma et l’audiovisuel) et coproduit par Manny Films et la société réunionnaise Tik Tak production : Extra large, dont le but est simple : « raconter que tous les corps sont beaux ».

Un film qui a été tourné à la Réunion et met en scène un monde fictif où les femmes grosses sont obligées de se trimballer nues de manière à ce qu’elles aient honte de leur corps et soient rejetées par la société.

L’absence de vêtements mise à part, on est peu ou proue dans ce qui se passe d’ores et déjà dans notre société, côté rejet des personnes grosses.

À l’affiche on retrouve donc bien sûr Barbara Butch, mais aussi l’humoriste Rosa Bursztein et l’actrice américano-belge Bérangère McNeese.

Un film qui sortira bientôt sur vos écrans.

À lire aussi : Contre la grossophobie en milieu médical : « ne me pesez pas », un outil simple