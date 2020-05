De nouvelles polices arrivent enfin dans les stories Instagram !

Si comme moi tu aimes jouer avec les différentes typos et couleurs disponibles sur Instagram, tu as dû remarquer que le choix de polices y est limité. Très limité….

Jusqu’à maintenant, seulement 5 polices étaient disponibles sur Insta mais cela devrait vite évoluer !

ENFIIIIIIIN !

Il y a quelques jours, Instagram a révélé que de nouvelles typos allaient arriver !

New

fonts

coming

to

Stories

soon*

🖌

*We’re testing this with a small percentage of people. Stay tuned for updates. ✨ pic.twitter.com/1RfBbtUIYv

— Instagram (@instagram) April 29, 2020