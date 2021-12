Notre recette facile des biscuits de Noël, aussi jolis à regarder que délicieux à dévorer

Une bonne façon de faire kiffer les autres et soi-même pendant Noël, c’est de faire de la pâtisserie ! Découvrez une recette de biscuits à la fleur d’oranger tout aussi jolis que bons.

À priori, tout le monde aime la nourriture, surtout pendant Noël ! C’est quand même un bon moment pour manger autant qu’on veut non ? Et ce qui peut faire très plaisir pendant cette période, c’est des petits biscuits à thème festif.

Ça peut être un bon cadeau à faire lorsqu’on a pas un très gros budget, mais c’est aussi une super activité à faire pour se mettre dans l’ambiance des fêtes ! Découvrez donc une recette pour une trentaine de biscuits de Noël à la fleur d’oranger venant faire plaisir à vos proches, mais surtout à vous-même.

Les biscuits de Noël faciles à la fleur d’oranger

Sachant que Noël est quand même une période qui peut devenir assez stressante, cette recette ne l’est pas. Au contraire, elle est très simple et elle fera plaisir à coup sûr !

Ustensiles nécessaires

Un saladier

Un fouet

Une cuillère en bois

Des emporte-pièces aux formes de votre choix (Noël ou Star Wars, à vous de voir)

Un rouleau à pâtisserie (ou une bouteille de vin, ça fait le taf)

Un four

Ingrédients des biscuits

De l’eau de fleur d’oranger

225 grammes de beurre mou

165 grammes de sucre

470 grammes de farine

1 oeuf

Ingrédients du glaçage

300 grammes de sucre glace

1 blanc d’oeuf

Du colorant alimentaire (les couleurs que vous souhaitez)

La recette des biscuits de Noël à la fleur d’oranger

Je tiens à préciser que pour cette recette, je vais vous donner les indications d’une étudiante qui n’a ni les moyens ni la place d’avoir un robot gérant tous les ingrédients à sa place. Ça va être comme au bon vieux temps, on va mélanger avec un fouet et avec nos mains, mais c’est ça qui est beau non ?

Préchauffez votre four à 170°C et c’est parti.

Pour commencer, vous allez mettre votre beurre — qui doit être bien mou — dans un grand saladier avec une cuillère à soupe (ou deux si vous aimez vraiment le goût) de fleur d’oranger et le sucre.

Avec le fouet, vous allez mélanger cela jusqu’à obtenir un mélange homogène — le beurre ne doit plus être en morceaux mais constituer une sorte de de pâte.

Ensuite, on va salir un peu nos mains en intégrant au mélange, petit à petit, la farine. La meilleure méthode, c’est de verser à chaque fois un peu de votre farine dans un verre et l’incorporer au mix de beurre et de sucre en malaxant avec vos mains. Dès que vous ne voyez plus de farine, vous pouvez en rajouter encore un verre, jusqu’à ce que vous ayez tout mis dans le bol.

L’idée est de former une pâte homogène, qui ne s’effrite pas en plein de petits morceaux. Il faut que le mélange soit maniable, mais si vous constatez qu’il est trop graisseux, brillant, ou collant à cause du beurre, n’hésitez pas à rajouter un peu de farine !

Après avoir formé une jolie pâte bien lisse, il faut l’enrouler de film plastique et la placer au frigo pour au moins 30 minutes.

Former les biscuits de Noël, l’étape la plus fun

Le plus dur est derrière vous ! Il vous suffit maintenant d’aplatir votre pâte avec un rouleau à pâtisserie, jusqu’à ce qu’elle fasse un à deux centimètres d’épaisseur. N’hésitez pas à mettre de la farine sur le rouleau si vous voyez que la pâte colle un peu.

Ensuite, vous allez devoir prendre vos emporte-pièces aux différentes formes et former vos petits biscuits.

Placez-les ensuite sur une plaque de cuisson puis enfournez-les pour 15 minutes à 170°C. Lorsqu’ils sont dorés sur les côtés, c’est que vos biscuits sont prêts !

Recette du glaçage des biscuits de Noël

Pour le glaçage, il suffit de mélanger tout les ingrédients listés plus haut, puis de répartir le mix dans différents bols avec quelques gouttes de colorant à chaque fois. Ensuite, en utilisant un pinceau de cuisine ou une poche à douille, vous pouvez disposez les couleurs sur vos biscuits qui auront bien refroidi au préalable.

Et voilà ! Vous avez des délicieux biscuits à offrir ou garder pour vous, qui célèbrent Noël comme il se doit. Merci qui ?

