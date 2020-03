Pourquoi je veux voir plus de collections allant du 34 au 54

Frustration c'est le terme ! Merci pour cet article, c'est vrai que ça m'agace de ne pas pouvoir m'habiller (je taille en 46 aujourd'hui) quand une taille s'arrête au 42 et que le rayon grande taille ne propose pas les mêmes modèles que ceux vu en rayon "classique" .

La collection inclusive de Kiabi est une excellente initiative mais je suis assez d'accord avec les madz, je n'aime pas trop leurs vêtements en général et je trouve que la qualité ne suis pas malheureusement. Mais c'est une enseigne qui reste abordable et puis on trouve des basiques en grande taille et ça c'est vraiment bien.

Depuis que j'ai quitté la france, je trouve appréciable de trouver des enseignes (comme par exemple Riva fashion ou Choice), dont le xxl taille grand c'est l'équivalent d'une taille 48 voire 50 et où il n'est pas question d'un rayon "plus size" puisque l'ensemble des collections présentés vont du xs au xxl (donc du 36 au 48/50 ), sur des modèles super sympa et de qualité.