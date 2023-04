Help, je ne veux pas que mon ex vienne à la fête de l’école de ma fille

La Daronne répond à toutes vos questions, en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je suis divorcée d’un mec que nous appellerons Trouduk pour préserver son anonymat. Nous avons une fille de dix ans. Il y a cinq ans, j’ai appris que Trouduk m’avait trompé. Pas juste une fois. Il m’a trompé tout au long de notre relation avec différentes femmes dont la plupart ignoraient mon existence. Le ciel m’est tombé sur la tête. C’était un père impliqué, un mari attentionné, mais aussi un beau salopard. Depuis la séparation, la situation est glaciale entre nous. Si ça n’avait tenu qu’à moi, j’aurais demandé la garde exclusive de notre fille, mais il tenait à son week-end sur deux et la moitié des vacances et depuis, il joue au papa modèle et ma fille l’adore. Je n’ai jamais dit du mal de mon ex devant elle, et elle continue de le voir comme son petit papa. Tellement, qu’il sera présent à la fête organisée par l’école à la fin de l’année. En plus, il viendra avec sa nouvelle copine. Je lui ai clairement dit par message que je ne voulais pas le voir, mais apparemment : c’est sa fille aussi, donc il a le droit d’être là. Help, Caroline

La réponse de la Daronne

Ma petite pomme,

Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j’ai toujours trouvé dommage qu’on ne puisse pas faire des enfants tous seuls, comme les pissenlits et des fois les abeilles (selon Google). D’autant plus que nous, les humains, avons tendance à vouloir être amoureux pour nous reproduire. Et on sait que le sentiment amoureux, ce n’est rien d’autre qu’une forte dose de substances hallucinogènes injectées en continu, directement par intraveineuse.

Le fait que mère nature n’ait visiblement pas pu s’empêcher de boire l’apéro avant de programmer le système de sélection de partenaires humains, nous condamne à choisir des co-parents que l’on voudra peut-être pousser sous un gros bus un jour ou l’autre. Ce n’est pas très pratique, j’en conviens, mais c’est ainsi.

Maintenant, je vais quand même te dire un truc qui ne va pas te plaire, mais crois-moi, tu as de la chance dans ton malheur. Ton ex a l’air d’être un père correct. Et les pères corrects ne sont pas rares, mais on ne peut pas dire non plus qu’ils représentent l’écrasante majorité des mâles darons.

Faut pas mélanger le père et l’ex

Un ex-con n’est pas nécessairement un papa con. Certaines personnes sont complètement pourries, d’autres réservent leurs tares à leurs partenaires, merci, il ne fallait pas.

C’est vrai, il n’y a rien de pire quand une ordure nous a fait une crasse que de voir ses proches continuer de l’adorer comme si de rien n’était. Mais je le répète, un partenaire infidèle peut être un bon père.

Quant à toi, bravo d’avoir su tenir ta langue et de veiller à ce que la relation père fille ne soit pas pourrie par vos rancœurs de grandes personnes. Félicitations. Tu es une bonne mère et visiblement une personne très intelligente. Et permets-moi de te dire que même si je ne t’ai jamais vue, je peux sentir à la lecture de ton courrier que tu es aussi une très belle femme ! Et je suis sûre que tu sens divinement bon !

J’en fais trop n’est-ce pas ? Tu vois venir mon petit stratagème qui consiste à planquer la mauvaise nouvelle sous un tapis de flatterie ?

Grillée la Daronne… Alors voilà, ton ex a le droit de venir à la fête de l’école. Déjà, il est parent au même titre que toi. Et très égoïstement, moi, je veux voir plus de pères aux fêtes des écoles. Il n’y a pas de raison qu’on soit les seules à se prendre des balles de chamboule-tout dans la tronche à chaque kermesse, parce que les gosses ne savent pas viser. Sérieusement, arrêtez une bonne fois pour toutes avec ce jeu à la con.

Je ne te demande pas d’accueillir la nouvelle avec le sourire. Je ne te dis pas non plus que tu ne vas pas avoir envie de lui filer des gnons quand tu le croiseras. Je pense simplement que le fait que sa présence te dérange ne constitue pas une raison suffisante pour exiger de lui qu’il ne se pointe pas. D’autant plus que tu seras amenée à le recroiser tout au long de vos vies, que je souhaite longues, à ta progéniture et toi.

Comment limiter la casse au moment de la fête

C’est le jour de la fête de l’école. Des enfants déguisés en éponges (ah non, pardon, en marguerites) tournent sans but dans un coin du préau réaménagé en scène pour l’occasion. Les parents, à qui l’amour aveuglant permet sincèrement d’apprécier le spectacle, filment leurs petites stars avant d’inonder les conversations WhatsApp familiales de photos floues.

L’abomination artistique finie, chaque daron rejoint son poste, en maudissant le nouveau comité des parents d’élèves qui a décrété que cette année la buvette ne proposerait pas d’alcool.



Postée à ton stand de pêche à la ligne où les enfants pourront gagner des porte-clefs Immo+ et autres stylos Garage Kifcar, légués gracieusement par les commerçants locaux, tu aperçois ton ex qui se pavane. Ce salaud a mis les autres parents dans sa poche : ils rient. Toi, tu as la rage et en plus de ça tu es trempée : non seulement il pleut, mais un gamin vient de t’éternuer dessus. Tout ce cirque est épouvantable, mais ne va pas durer longtemps. Dans trois heures, tout ceci ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

Les attitudes à adopter

Prendre ton mal en patience ;

Te pointer avec un accompagnant. Si ton ex a le droit de ramener sa meuf, je suppose que tu peux aussi te dégoter une personne-ressource (comme disent les psys) (pas moi, donc).

Envoyer un message à ton ex si c’est possible pour lui demander de respecter ta décision de rester à bonne distance de toi. Sans l’agresser. Les gens sont insupportables, et plus tu leur hurles dessus, plus ils s’obstinent à tout faire pour te casser les pieds. MATURITÉ ET DIALOGUE APAISÉ LES COPAINS.

Si les relations sont trop conflictuelles, parles-en à l’équipe éducative. Sans affect, tu n’es pas là pour trouver des alliés, juste solliciter un avis extérieur pour que cette journée se déroule le plus sereinement possible.

À ne faire sous aucun prétexte

Taper un scandale ;

Boire et taper un scandale ;

Pleurer ;

Impliquer les autres parents pour qu’ils prennent ton parti ;

Faire tourner une pétition pour annuler sa venue ;

Glisser du laxatif dans son verre de sirop (même si ce serait un peu rigolo).

Le mieux que tu puisses faire, c’est d’accepter la situation. Considère ça comme un des nombreux sacrifices qu’imposent ta condition de mère. Et même si ce qui va suivre n’a pas vraiment de rapport avec ta question, franchement, si tu sens que la rancœur te ronge encore, n’hésite pas à solliciter l’aide d’un professionnel. La vie est courte, tu sais, c’est dommage de la passer à maudire des cons au lieu de regarder vers l’avant. Rien ne nous oblige à pardonner ceux qui nous ont fait du mal, mais rien ne nous oblige non plus à cultiver la hargne.

Sur ces belles paroles, je dois te laisser,

J’ai réunion de parents d’élèves et j’essaie de négocier un open bar.

La bisette,

Ta daronne