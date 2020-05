Top 5 de mes films Barbie préférés

Parfois en écrivant ces articles je me dis que tu vas finir par penser que j’ai des goûts de chiotte. En même temps c’est presque vrai, donc je ne t’en voudrais pas vraiment.

Toujours est-il que depuis que je suis petite, je voue une passion démesurée pour les films Barbie. Voilà, c’est dit.

Les films Barbie, c’est quoi ?

Au cas où les films Barbie ne feraient pas partie de ta culture, il s’agit d’une série de trèèès nombreux films d’animations dans lesquels la fameuse poupée joue le rôle de la protagoniste.

Attention, ces films ne parlent pas de Barbie en tant que poupée : elle en est simplement « l’actrice » principale ! Oui, c’est un peu chelou.

J’avais la grande majorité de ceux qui sont sortis dans les années 2000 en DVD, et il m’arrive encore de temps en temps de me faire un marathon des films Barbie.

Après 2010, j’avoue ne pas avoir pris le temps de me mettre à jour sur tous ceux qui sont sortis par la suite, mais c’est assurément sur ma bucket list !

N°5 : Le Journal de Barbie

Le Journal de Barbie est sorti quand j’avais à peine 10 ans et que je m’apprêtais à entrer dans le monde formidable de l’adolescence.

C’est sans doute la raison pour laquelle il m’a autant parlé à l’époque, car il s’agit du premier film Barbie dans lequel elle joue le rôle d’une lycéenne.

Barbie est lycéenne, et comme tous les lycéens, elle a un crush, des rêves et des embrouilles avec ses potes. Un jour où tout semble s’effondrer, quelqu’un lui offre un bracelet qui permet d’ouvrir un journal intime. Elle se met alors à coucher ses pensées sur le papier, et soudainement, tout semble bien plus simple pour elle : son groupe de rock réussit l’audition pour jouer au bal de promo, les gens commencent enfin à la remarquer… jusqu’à ce qu’elle se laisse un peu dépasser par les événements.

Pour moi, c’est un peu une version Barbie de Lolita Malgré Moi, un de mes grands classiques préférés.

Dans ce film, rien ne bien innovant, beaucoup de clichés de teen movies, un happy ending plutôt attendu, et pourtant je l’ai saigné pendant une bonne partie de mon adolescence !

J’aime beaucoup la BO chantée en partie par Skye Sweetnam, une meuf que je kiffais à l’époque.

N°4 : Barbie au Bal des 12 Princesses

Alors que la princesse Geneviève et ses 11 sœurs mènent la belle vie dans le château de leur père, roi veuf, celui-ci décide de mettre leur éducation entre les mains de sa cousine, la duchesse Rowena qui est, disons-le, une sacrée biatch. Leur vie pleine de danse, de chants et de couleurs se transforme en véritable calvaire, d’autant plus que depuis l’arrivée de Rowena, la santé du roi ne fait que s’aggraver… C’est alors que les princesses découvrent un passage secret dans leur chambre, menant à un lieu magique dans lequel elles peuvent enfin exprimer leur amour pour la danse.

Barbie au Bal des 12 Princesses, c’est un joli conte qui comprend de superbes scènes de danse, et une belle leçon sur l’importance des loisirs dans la vie, sans quoi tout est un peu trop gris.

Et pour info, c’est Julie Zenatti qui prête sa voix à Geneviève dans ce film !

N°3 : Barbie Mermaidia

Sorti en 2006, Barbie Mermaidia est le deuxième film de la série Fairytopia, dont Elina, une fée sans ailes très courageuse, est l’héroïne.

Après avoir sauvé le monde des fées et gagné une paire d’ailes en récompense, Elina doit une fois de plus faire preuve de courage et affronter l’océan pour sauver le prince Nalu et le monde des sirènes. Pour cela, elle devra renoncer temporairement à ses ailes qu’elle venait pourtant d’obtenir, au risque de les perdre définitivement si elle ne parvient pas à accomplir sa mission à temps.

J’aime beaucoup ce dessin animé dont l’imaginaire est particulièrement réussi selon moi. Les « paysages » aquatiques y sont colorés et très beaux.

Les sirènes, ça a toujours été ma passion quand j’étais petite, alors j’ai été ravie en apprenant que le film Fairytopia, que j’avais adoré (et qui passe ce vendredi soir sur Gulli pour info), aurait une suite qui se passerait sous l’eau.

Big up surtout à Bibble, cette petite boule de poils qui sert de compagnon de route à Elina dans cette série de films, et qui me fait mourir de rire à chaque fois.

N°2 : Barbie, Princesse Raiponce

Pour cette deuxième place du podium, j’ai longuement hésité… Barbie Raiponce ou Barbie Lac des Cygnes ? Difficile à dire, je les ai tellement regardés tous les deux… et puis j’ai fini par trancher pour Raiponce !

L’histoire de Raiponce, tu la connais sans doute, mais la version de Barbie est légèrement twistée.

Raiponce vit enfermée dans une tour où la sorcière Gothel la tient prisonnière. Passionnée de peinture, elle découvre un jour un pinceau magique lui permettant de s’échapper de la tour et de découvrir le monde extérieur. Avec l’aide de ses amis Pénélope et Hobie, un dragon un peu peureux et un lapin pas franchement téméraire non plus, elle devra redoubler d’imagination pour se rendre à l’extérieur et retrouver son prince sans que Gothel s’en aperçoive.

Ce film est le deuxième film Barbie a avoir vu le jour, et il fait encore pour moi partie des grands classiques de cette collection.

Il m’a donné mille fois envie de me mettre à la peinture, et si l’histoire de Raiponce y est un peu revisitée, je trouve qu’elle est pour autant très réussie !

Mais si tu n’as encore jamais vu Barbie Lac des Cygnes, je t’invite vivement à le regarder aussi, c’est une autre pépite, et le film passe ce 8 mai au soir sur Gulli !

N°1 : Barbie Cœur de Princesse

Celui-là, mais CELUI-LÀ…! Vraiment mon film Barbie préféré de tous les temps.

Je ne compte même plus le nombre de fois que je l’ai regardé, je connais tous les dialogues et toutes les chansons par cœur.

Eh oui, « chansons » parce qu’il s’agit de la première « comédie musicale » Barbie. Et si tu connais mon amour pour les comédies musicales, tu ne dois pas être bien étonnée que celle-ci me plaise également !

Annelise et Erika sont nées dans deux sphères sociales bien différentes : l’une est princesse, promise à un roi beau et riche, tandis que l’autre travaille en tant que couturière pour rembourser les dettes de ses parents. Cependant, en se rencontrant par pur hasard, elles réalisent qu’en dehors de leur couleur de cheveux, les deux jeunes femmes se ressemblent comme deux gouttes d’eau ! Alors qu’Annelise disparaît mystérieusement, son valet fait donc appel en secret à Erika pour prendre sa place au palais le temps qu’il retrouve la princesse. Mais le temps presse car le mariage d’Annelise avec le roi approche, et si quelqu’un s’en rendait compte, Erika risquerait gros…

Au-delà de l’histoire certes un peu bateau (comme la plupart des films Barbie, tu l’auras remarqué), je trouve ce film profondément touchant, et l’aspect musical ne fait qu’amplifier l’amour que je lui porte.

Les personnages sont malgré tout intéressants, l’intrigue pas si attendue que ça, et en prime, deux chats trop mims dont un qui aboie. C’est mon meilleur argument, oui.

C’est tout pour mon top 5 des meilleurs films Barbie selon moi ! Pour rappel, certains passent sur Gulli en ce moment, ce soir (vendredi 8 mai) c’est Barbie Lac des Cygnes et Barbie Fairytopia !

Et bien sûr, si tu es toi aussi fan des films Barbie, je t’invite à partager tes préférés en commentaires !

