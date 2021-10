8 tutos de maquillages d’Halloween cool et faciles pour faire flipper vos potes le 31

Pour faire faire des bonds à vos potes le soir d’Halloween, pas besoin d’être une pro du make up ! Voici les meilleurs tutos (assez simples mais toujours ouf), trouvés sur YouTube.

Le 15 octobre 2018

Ça y est, nous sommes presque fin octobre et il est maintenant socialement acceptable de sortir sa citrouille et de se mettre en quête du costume qui va potentiellement susciter quelques cauchemars à votre entourage. Mais qu’est-ce qu’un costume d’Halloween sans maquillage ? Je vous le demande.

Voici une sélection d’excellents maquillages d’Halloween qui ne requièrent pas d’être docteur ès effets spéciaux.

Le maquillage de l’année : la poupée meurtrière de Squid Game

Squid Game sera au coeur des soirées Halloween de cette année. Je le sais, vous le savez et votre voisin aussi est courant. Et puisqu’il en est ainsi, autant éviter de tomber dans les clichés et de porter un masque triangle rond, carré ou cubique.

La poupée tueuse est donc l’entre-deux idéal. Et vous allez voir que pour obtenir un résultat digne de ce nom, c’est bien moins compliqué que ce que vous croyez.

Le maquillage ensanglanté : le plus gore

Si vous regardez parfois des films gores, vous savez alors que le dépeçage et autres joyeusetés sanguinolentes sont au coeur des scènes les plus marquantes. Vous voulez apprendre à faire un maquillage crédible tout en utilisant du silicone relativement facilement ? Regardez ça !

Le maquillage de sorcière : un grand classique

Se créer un look de sorcière est certes un classique, mais l’avantage, c’est que ça fonctionne toujours ! Pour rester dans le thème et éviter de tomber dans la facilité, la Youtubeuse Ash Levi nous a concocté un tuto relativement facile à reproduire chez soi et assez original.

Le maquillage clown maléfique : le pire cauchemars de notre enfance

Si, comme moi, vous avez lu beaucoup de livres de Stephen King dont Ça, dans ce cas la proximité d’un clown vous rend probablement suspicieuse. Et vous n’avez pas forcément tort de vous méfier à en voir ce maquillage absolument terrifiant.

Le maquillage squelette : vintage mais toujours sympa

Dans cette vidéo, la Youtubeuse Lufy vous explique comment réaliser ce look emblématique des soirées déguisées de A à Z. Et on va pas se mentir, ça demande quand même de sérieux skills en dessin.

Le maquillage de vampire : un grand classique

Les vampires aussi ont encore le droit d’être présents lors des soirées déguisées. En même temps, ils sont immortels donc fatalement, ils ont gagné leur place de choix pour tous les Halloween jusqu’à la fin des temps. Ben ouais, c’est la classe de sucer du sang finalement.

La nonne : aka le maquillage le plus effrayant

Même si ce tuto date un peu, il n’a pas son pareil pour se transformer en Valak, la nonne infernale du deuxième volet de The Conjuring et le point d’orgue du film La Nonne. Alors regardez-le avec beaucoup d’attention !

Le maquillage du diable : l’un des plus old school

Quoi de mieux que de se transformer en diable, pour briller en société ? Bon, vous allez voir ce tuto ne fait pas partie des plus simples. Mais il reste tout de même faisable si vous avez un peu de temps devant vous et un budget make up.

Et vous, quel sera votre déguisement pour Halloween ?

