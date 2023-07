Position du flipper : comment la pratiquer, avantages, inconvénients… on vous dit tout

Le monde des positions sexuelles regorge de diversité et de créativité. Parmi elles, la position du Flipper se distingue par son originalité et son potentiel érotique. Comment la pratiquer ? Quels sont ses avantages, et ses inconvénients ? On vous explique tout.

Cette position, inspirée du jeu d’arcade éponyme, offre une expérience sexuelle excitante et pleine de surprises. Préparez vos abdos, ça va gainer !

La position du flipper // Illustration : Adèle Foehrenbacher / Madmoizelle

Le flipper : quelle est cette position, et comment la réaliser ?

Si vous avez déjà joué au flipper, ce jeu d’arcade où il vous faut prendre le contrôle d’une bille au moyen de deux gâchettes placées sur les côtés du jeu, vous comprendrez rapidement d’où vient le nom de cette position sexuelle. Mettez-vous à genoux, votre partenaire allongé·e sur le dos, jambes écartées, et empoignez lui le bassin pour faire remonter celui-ci au niveau de votre pubis. Oui, si vous vous trouvez sur le dos, il vous faudra gainer les abdos, comme pour un hip trust !

Les avantages du flipper

Cette position offre une stimulation profonde, qui peut déclencher de sacrés orgasmes !

En cas d’utérus rétroversé, cette position peut être plus agréable qu’une levrette et ça, c’est un point positif non négligeable !

Le Flipper permet également d’expérimenter des jeux de rôle excitants, tels que la domination et la soumission, ajoutant une dimension de jeu et de fantaisie à l’expérience sexuelle. Attachez les mains de votre partenaire en flipper au moyen d’une cravate ou tout autre lien, bandez-lui les yeux, et profitez de l’expérience ! Ceci, si consenti, évidemment.

Les inconvénients du flipper

L’équilibre nécessaire pour maintenir cette position peut être difficile à maintenir pour certains couples, ce qui peut entraîner une certaine gêne ou inconfort.

La position du Flipper peut demander une certaine force physique, ce qui peut être un défi pour certains partenaires.

En cas de pénétration, prenez soin de communiquer avec votre partenaire pour éviter d’y aller trop fort, ou trop profondément.

Attention, cette position peut être moins adaptée aux personnes ayant des problèmes de mobilité ou des limitations physiques.

L’astuce de Noelia :

« Quand j’ai les abdos qui ne tiennent plus, mon copain me retourne en me prenant un mollet et en le passant de l’autre côté, pour finir en levrette. C’est un move ultra excitant, je trouve. »

