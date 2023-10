Marwan Berreni : les acteurs de Plus Belle la Vie lui rendent hommage

Après la découverte d’un corps qui pourrait être celui de l’acteur, de nombreux comédiens de Plus Belle la Vie ont tenu à lui rendre hommage sur leurs réseaux sociaux.

Depuis la découverte, jeudi 12 octobre, d’un corps sans vie dans une ferme inhabitée de Corcelles-en-Beaujolais dans le Rhône qui pourrait être celui de Marwan Berreni, nombre de ses collègues de Plus Belle la Vie lui ont rendu hommage ces derniers jours.

« Te rendre hommage est dur »

Plusieurs d’entre eux ont publié ces derniers jours un carré noir sur les réseaux sociaux. À commencer par la comédienne Léa François qui joue le rôle de Barbara Evenot, la petite amie d’Abdel Fedala incarné par Marwan Berreni. Laëtitia Milot (qui joue Mélanie Rinato) a également publié un carré noir, tout comme Laurent Kérusoré (qui joue le rôle de Thomas Marci), Stéphane Henon (Jean-Paul Boher), Malika Alaoui (Mila Valle) ou encore Alexandre Fabre (Charles Frémont).

D’autres acteurs, eux, ont publié des photos de Marwan Berreni. Comme Fabienne Carat (qui joue le rôle de Samia Nassri), Ambroise Michel (rôle de Rudy Torres) ou Pauline Bression (rôle d’Emma Rimez). Lola Marois (rôle d’Ariane Hersant), elle, a également écrit un texte en hommage à Marwan Berreni : « Marwan… Te rendre hommage est dur… c’est ton si beau sourire que je souhaite laisser sur un mur public. Tu vas nous manquer, on t’aime et on vivra avec nos souvenirs. À toi ».

Quant à Rebecca Hampton (Céline Frémont), elle a posté une photo de bougies, avec le texte suivant : « Pour toi mon Isabelle, pour toi Marwan, pour vous… Pour nous tous. »

« Un être qui a tant apporté »

Cécilia Hornus (qui joue le personnage emblématique de Blanche Marci), a publié un long texte : « C’est un exercice périlleux que de rendre hommage à un être qui a tant apporté, qui a tant été présent et a tant compté, écrit-elle sous une photo du comédien de 34 ans. L’existence de Marwan, si courte, mais si dense, est celle d’un jeune homme talentueux, aimant, drôle, exigeant, pétillant d’intelligence et d’une sensibilité extrême. Un fils. Un frère. Un ami pour beaucoup d’entre nous. Un amoureux. Un artiste. Il a brillé, comme il a trébuché aussi, sur le chemin de la vie. »

Nadège Beausson-Diagne (Sara Douala) a quant à elle d’abord envoyé des pensées aux parents de l’acteur, avant de livrer quelques anecdotes. « Je pense à toi. Aux souvenirs de ces années Plus belle la vie. Aux rires, soirées, discussions, fêtes. (…) Je pense à l’artiste que tu étais. Je suis heureuse d’avoir croisé le chemin de l’homme sensible intelligent et doux que tu étais. », note-t-elle.

Dans le même esprit, David Baïot (Djawad Sangha) a dédié un message à son « Marwanou », en livrant quelques anecdotes sur leur amitié. Par ailleurs, un hommage sera rendu à Marwan Berreni lors du retour de Plus belle la vie sur TF1, début janvier.