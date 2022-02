Lucie de Top Chef agace beaucoup, et ce n’est pas anodin

Une candidate de Top Chef s’est mis la Toile à dos, pour une raison qu’on juge un poil injuste, voire franchement sexiste.

Cette saison 13 de Top Chef est la plus galvanisante depuis longtemps.

Exit les chefs « classiques » qui réalisent des ballottines sauce ennui à tour de bras : cette année, chacun des candidats a sa patte bien à lui.

Louise en tête, avec sa cuisine végétale, brute et instinctive, ainsi que Elis, qui innove sans cesse et nous fait découvrir de nouvelles épices à chaque recette, et puis tous les autres aussi, car pour l’instant on n’a pas de favori.

Et si Internet ne se prononce que peu, pour l’instant, en faveur de l’un ou l’autre candidat (c’est encore un peu tôt dans le concours), il a déjà un bouc émissaire : Lucie.

On vous explique pourquoi le fait qu’elle agace soit agaçant.

Top Chef 2022, des premières frictions

Hé ben on a trouvé la relou de cette saison…



#TopChef pic.twitter.com/xDv99dgYlX — Laurèle Adler (@laureleadler) February 23, 2022

Dans Top Chef, on voit régulièrement éclore de grandes amitiés, de celles qui sont faites pour durer. Mais comme dans toute aventure humaine, l’émission comporte aussi son lot d’engueulades, ou en tout cas de frictions.

Ça a été (LÉGÈREMENT) le cas entre Lucie, la candidate orange (couleur de l’équipe de Glenn Viel), qui fait équipe avec Tania, la candidate italienne et Renaud, le candidat qui avait déjà participé à Top Chef il y a 13 ans mais était parti le premier.

Alors que l’épreuve sur le maïs (peut-on trouver pire thème ?), imposé par la cheffe péruvienne Pia León, battait son plein, Lucie a dû gouter le bouillon de maïs réalisé par ses co-équipiers et l’a trouvé fade.

Pour le faire savoir à son équipe, elle n’a fait montre d’aucun tact, arguant tout de go que le bouillon n’avait pas le moindre goût.

S’il est vrai que Lucie aurait pu mettre les formes, de manière à ne pas démoraliser le reste de l’équipe et de donner dans le management positif, elle n’a strictement rien fait de répréhensible.

Elle est simplement autoritaire.

Agissant comme une tête d’équipe — bien qu’elle n’a apporté aucune solution au problème qui lui incombait — elle a évoqué le souci sans détour, ce qui a un peu déstabilisé ses collègues, qui n’en ont pas fait tout un fromage pour autant (en même temps, le thème c’était le maïs).

Lucie s’est donc attiré les foudres de Twitter, dont les utilisateurs n’ont pas hésité à la crucifier sur l’autel de l’antipathie.

Lucie est insupportable mdr calme toi t'es au dessus de personne ici. #TopChef — Xiongmao | Marie 🐼🌺 (@dearalderson) February 23, 2022

20 min d’émission et on a déjà la casse couille de service en la personne de lucie #TopChef — Ribus φ🔻 (@ChrisRibes) February 23, 2022

Lucie elle est trop autoritaire c’est pas possible #TopChef — Camille Manoukian (@Camillemanou) February 23, 2022

Lucie c'est la méchante de la saison #TopChef pic.twitter.com/ke5w0T1UfW — Yelena Di Yevgueni (@YYevgueni) February 23, 2022

Ce qui n’a strictement rien d’étonnant quand on sait qu’une femme autoritaire à l’écran, ça dérange.

Lucie, bouc-émissaire des internautes : une affaire de sexisme ?

D’abord parce qu’on en voit peu.

Les femmes « de poigne » sont souvent, au cinéma par exemple, cantonnées aux rôles de méchantes comme Elle Driver dans Kill Bill, la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, Eve Harrington dans Eve ou Mildred Ratched dans Vol au-dessus d’un nid de coucou.

Dans l’imaginaire collectif, une femme autoritaire est donc une méchante, une femme qui fait peur, et qui ne fait QUE ça. Elle n’a pas souvent droit à la nuance, à la pluralité de ses émotions, qu’elle ressent et qu’elle évoque.

Mais les hommes autoritaires ET sympas, des hommes qui ont droit à cette nuance, ça existe partout et tout le temps, à la télé, dans les séries, au cinéma.

Ainsi, Lucie pâtit d’un sexisme tout ce qu’il y a de plus classique, ce qui montre que les gens oublient vite, car la jeune cheffe s’était montrée très vulnérable dans le premier épisode de Top Chef saison 13, et avait pleuré en évoquant la « connerie » qu’elle avait faite de quitter un restaurant où elle aimait travailler.

Nos arguments précédents ne vous ont pas convaincus ?

Rappelez-vous que, dans le même épisode, Logan Depuydt, candidat de la brigade bleue, a refusé d’écouter Lilian Douchet, son co-équipier, sur ses conseils en matière de gnocchis, ce qui a rendu l’ambiance tout aussi électrique.

Dans deux minutes ils attaquent un « i want it that way » a capella #topchef pic.twitter.com/nhJh9dUt1N — Honorine 🧣 (@HonorineBht) February 23, 2022

Mais la séquence a bien moins créé le malaise et la colère des téléspectateurs.

Il est donc pertinent de se demander si l’autorité de Lucie ne dérange que parce qu’elle est une femme. D’aucuns diront que Matthias Marc, en 2021, avait tout autant été décrié bien qu’il soit un homme. Ce qui est vrai.

Cependant, ce qui avait, dans son cas, été pointé du doigt, c’était sa propension à être un Monsieur-je-sais-tout.

Ici, le problème, c’est l’autorité de Lucie.

Pourtant, des candidats masculins autoritaires qui n’ont jamais suscité le moindre agacement, il y en a des pelletées.

Top Chef saison 13 : un second épisode alléchant ?

Quand ta brigade refuse de faire un plat en forme d'épis de maïs qui fait coucou #TopChef pic.twitter.com/IicAqIQZIj — Out of context Top Chef (@TopChefOOC) February 23, 2022

Si la première épreuve de ce second épisode était d’un ennui sans nom, puisqu’il portait sur le thème du maïs (le légume le moins intéressant AU MONDE), il a eu le grand mérite de mettre en lumière des grands chefs passionnants et bienveillants : Pia León et le chef exécutif de Francis Mallmann.

Tous deux ont joliment coloré le programme, bien que leurs thèmes aient été pour le moins ronflants.

Toutefois, et c’est à cela qu’on voit qu’une saison est réussie : les candidats ont sorti d’excellentes assiettes, transformant l’essai, en dépit des consignes un peu flinguées qu’on leur avait données.

Et ça, c’est fort.

Vivement mercredi prochain !

