Vous ne savez pas quoi manger devant Top Chef ? Voici un menu que même Hélène Darroze validerait

Top Chef saison 13 épisode 2, c’est ce soir. Vous en avez marre de saliver devant l’émission en mangeant un vieux reste de salade sauce déprime ? Voilà un menu qui devrait régaler votre soirée et vous éviter le seum.

Top Chef saison 13 a repris le 16 février 2022, ce qui n’a pas manqué de nous réjouir plus que la naissance de notre petite cousine, la même semaine.

Il faut dire que Top Chef est sans doute le meilleur programme télé, et que cette saison s’annonce iconique si l’on en croit l’identité culinaire très nette de chaque candidat. Cette année, ils ont décidé de mettre les bouchées doubles pour séduire le jury.

Top Chef saison 13 : un démarrage en force

En l’occurence, dès le premier épisode, on a eu droit à du silure (un poisson d’eau douce), à de la glace à l’ail noir, à une toile de peintre en guise d’assiette et autres excentricités, qui dépassent globalement celles des éditions précédentes.

D’ordinaire, le concours compte toujours quelques cuisiniers « classiques » mais cette année, tous sont singuliers.

Pour que vous ne passiez pas 3h devant le concours à saliver sans avoir de quoi becter, on vous a concocté un menu alléchant qui est tout à fait adaptable en version végétarienne.

Entrée : un tartare de crevettes au citron caviar, à la grenade et aux radis

Voilà une entrée qui prend 8 minutes à confectionner, montre en main.

Il s’agit d’un splendide tartare de crevettes, citron caviar, grenade, radis et avocat, avec une petite sauce ponzu faite maison (mais vous pouvez tout à fait l’acheter toute prête dans le commerce).

Ce qu’on apprécie particulièrement dans le concept de tartare, c’est qu’il n’y a qu’à balancer tous les ingrédients dans un saladier, les mélanger et les mettre au frigo.

C’est TOUT.

Ingrédients pour ce tartare de crevettes au citron caviar, à la grenade et aux radis pour 2 personnes :

200g de crevettes

1 citron caviar

1 grenade

1 botte de radis

1 radis noir

1 avocat

Beaucoup d’huile d’olive

200g de roquette

1 citron

1 orange

De la sauce soja

De la bonite séchée (si vous choisissez de faire votre sauce ponzu vous-même)

Du vinaigre de riz

1 algue Kombu séchée

Comment réaliser le tartare de crevettes ?

Commencez par réaliser la sauce Ponzu si vous ne souhaitez pas l’acheter dans le commerce.

Pour cela, dans un bol, versez 10 cuillères à soupe de sauce soja, et ajoutez le mélange du jus de citron et de l’orange. Ajoutez les pelures de bonite séchée, 2 cuillères à soupe d’algue Kombu.

Laissez-le tout macérer pendant 12 h, puis filtrez et conservez dans une bouteille.

Pour le tartare : coupez les crevettes en tout petits morceaux, de même que l’avocat, un quart de radis noir, quelques radis rouges (faites au feeling, la cuisine c’est surtout de l’instinct) et mélangez-les dans un grand bol.

Ouvrez votre grenade en deux, épépinez-la et ajoutez les grains de grenade, les vésicules sphériques (qui donnent leur appellation de « caviar » à cet agrume) de citron caviar — vous pouvez également n’utiliser qu’un citron jaune ou un citron vert, tous les agrumes sont super pour cette recette — et mélangez.

Nappez votre tartare de sauce ponzu et réservez le tout au frais.

Au moment de servir, munissez-vous d’un bol ou d’une assiette creuse, tapissez-la de roquette et servez généreusement votre tartare.

Fraicheur garantie !

Si vous êtes végétarien, il vous suffit de supprimer les crevettes et de simplement faire une petite salade d’avocats, grenade, citron caviar, roquette et pourquoi pas d’y ajouter des gombos cuits et coupés en petits morceaux, pour plus de mâche et de satiété.

Plat : Udon aux brocolis sauvages, saucisses au fenouil, persil, calvados et gorgonzola

Ce qu’on adore, en cuisine, c’est mélanger les styles et les saveurs.

Ainsi pourquoi ne pas détourner des Udon, ces nouilles de farine de blé tendre d’origine japonaise, d’ordinaire servis avec des bouillons de porc, des légumes et des œufs, avec des produits français et italiens pour réunir le meilleur de plusieurs mondes ?

C’est en tout cas ce qu’on a choisi de concocter pour notre repas spécial Top Chef.

Les ingrédients pour des Udon aux brocolis sauvages, saucisses au fenouil, persil, pommes et gorgonzola, pour deux :

2 belles saucisses au fenouil (chez votre traiteur italien)

Un paquet de Udon (se trouve désormais dans les grands commerces)

200g de brocolis sauvages

1 bouquet de persil frais

200g de gorgonzola

4 cuillères à soupe de Calvados ou alcool de votre choix

2 gousses d’ail

Un oignon rouge

Comment réaliser ces Udon italiens ?

Émincez finement votre oignon rouge et vos gousses d’ail.

Dans une poêle bien chaude, saisissez-les, puis ajoutez les saucisses coupées en morceaux grossiers.

Quand la saucisse commence à colorer, ajoutez les brocolis entiers après avoir simplement coupé un peu leurs tiges — ne les laissez pas trop cuire, les brocolis sauvages sont goutus et délicieux lorsqu’ils sont fermes .

Coupez votre pomme en petits morceaux et réservez-la.

Ajoutez le gorgonzola ENTIER à vos saucisses et vos brocolis et laissez-le enrober délicieusement votre viande et vos légumes.

Pendant ce temps, faites bouillir vos nouilles.

Une fois les Udon dans l’eau bouillante, mouillez votre sauce au gorgonzola au calvados et laissez réduire un petit peu jusqu’à ce que le tout soit bien enrobé et crémeux.

Égouttez les nouilles, dressez-les dans une assiette creuse ou un grand bol, ajoutez-y les saucisses et les brocolis dans leur sauce gorgonzola/calvados, parsemez de quelques morceaux de pomme crue et de persil et servez.

Vous verrez, c’est à se DAMNER.

Pour nos végés sûrs, choisissez de remplacer la viande par du tofu, ou servez tout simplement les Udon avec des brocolis, dans leur sauce gorgonzola/calvados. C’est déjà délicieux et copieux.

Dessert : Pavlova à la poire, thé noir et anis

Visuel Sergio Arze via Unsplash

Pour cette recette, vous n’aurez droit à aucune photo ni aucune vidéo de notre part, tout simplement parce qu’on n’a pas encore eu le temps de la réaliser.

Pour toujours plus de challenge, on s’est dit qu’on le ferait en direct devant l’émission.

Toutefois, cette recette, on la maitrise, et pour cause : on fait toujours le même dessert.

Pour une pavlova à la poire, thé noir et anis, il vous faut (pour 4 personnes) :

4 blancs d’oeufs

1 cuillère à soupe de Maïzena

200g de sucre vanillé

1 cuillère à café de vinaigre blanc

20 cl de crème liquide entière

50 g de sucre

2 pommes

3 poires

1 sachet de thé noir

De l’anis étoilé

20g de sucre en poudre

1 botte de basilic

Comment préparer la pavlova à la poire, thé noir et anis ?

Montez les œufs en neige en ajoutant tranquillement le sucre et la maïzena.

Étalez le mélange en couche épaisse sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez 1h15 à 120°.

Préparez maintenant la chantilly. Pour ce faire, petite astuce : mettez votre fouet et votre bol 15 minutes au congélateur. Puis, sortez-les et mettez votre crème dans votre bol, et fouettez-la en ajoutant le sucre pendant une dizaine de minutes. Vous verrez, ça fait les bras.

Quand elle est prête, réservez-la au frigo.

Faites un thé tout simple, dans une grande tasse.

Pendant que le thé infuse, coupez vos pommes et vos poires en petits morceaux d’égale grosseur. Faites-les ensuite revenir dans du beurre où vous aurez pris soin d’ajouter quelques étoiles d’anis et laissez-les rôtir 15 minutes.

Ajoutez le thé noir et laissez vos fruits s’imbiber du liquide brun.

C’est l’heure de dresser ! Placez votre disque de meringue sur une assiette, recouvrez-le de chantilly maison, puis déposez-y délicatement vos fruits, un peu de sucre en poudre, et du basilic frais.

C’est prêt !

Et voilà, vous avez désormais un menu complet à déguster devant votre émission préférée.

