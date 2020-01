3 maquillages inspirés de super-héroïnes

Vendredi 31 janvier, c’est la Grosse Teuf Super-Héroïnes à laquelle je compte bien sûr me rendre dans mon plus bel outfit de Catwoman (en vrai je serai habillée en noir avec des oreilles de chat, mais c’est déjà ça).

Comme se déguiser en super-héroïne peut être un peu compliqué quand on n’a pas de costume ou d’argent pour en acheter un, mon astuce est de mettre le paquet sur le maquillage !

Bien sûr, ça limite un peu le côté « déguisement », mais ça permet de faire une référence subtile à ta super héroïne préférée. Voici donc 3 looks inspirés de super meufs pour te donner des idées pour la Grosse Teuf !

Un maquillage félin inspiré de Catwoman

Catwoman est selon moi la super-héroïne sexy par excellence. Sa combinaison ultra-moulante révèle toutes ses formes et lui donne des airs de dominatrice.

Mais ses yeux de chat jouent à mon avis énormément sur son côté sensuel, c’est pourquoi je me sens très inspirée par cette héroïne pour créer un maquillage.

Tu t’en doutes, pour ce look, j’opterai pour un cat eye : en traçant un trait de liner de l’intérieur vers l’extérieur de l’œil (en étirant bien), puis en effectuant la même chose en ras de cils inférieurs.

Ça fait toujours son petit effet !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mimi. (@mimis.glam) le 15 Janv. 2020 à 9 :05 PST

Dans le tuto de BrittanyBearMakeup ci-dessous, le cat eye est accompagné d’un smokey très chargé sur toute la paupière mobile, que je trouve cependant incroyablement élégant.

Avec un look des yeux aussi chargé, je pense opter pour une bouche nude beige-marroné très glossy, ainsi qu’un teint bien contouré pour accentuer le côté structuré des yeux.

Rouge à lèvre Iconic Lipstick (teinte « Raw Love »), NARS, 26€

Poudre sculptante, Kevin Aucoin, 28€

Un maquillage puissant pour une vraie Wonder Woman

Pour ce deuxième look, je me suis inspirée de Wonder Woman, sans doute la plus connue des super-héroïnes.

Son maquillage signature réside principalement dans son rouge à lèvres très rouge et ses sourcils bien structurés.

Je te conseille donc un rouge à lèvres liquide mat qui tiendra mieux et évitera que tu te retrouves avec la tête du joker en fin de soirée.

Rouge à lèvres liquide mat, Maybelline New York, 11,95€

Pour bien dessiner tes sourcils, tu peux tracer leur contour avec un crayon fin puis « remplir » l’intérieur, ou utiliser une pommade si tu es à l’aise avec ce type de produit.

Tu peux d’ailleurs prendre une teinte un peu plus foncée que celle de tes sourcils.

Brow Wiz, Anastasia Beverly Hills, 28€

Crème gel pour sourcils, Anastasia Beverly Hills, 25€

Au niveau des yeux, je te conseille un aplat de doré bien métallisé pour rappeler la ceinture de la super-héroïne, ainsi qu’une paire de faux-cils volumineux pour mettre en valeur le regard.

Chrome Paint, Tarte, 22€

Faux Cils Giselle, Huda Beauty, 17€

Sinon, tu peux opter pour un maquillage façon cartoon dont tu peux trouver des tonnes d’exemples sur Instagram.

Un maquillage zinzin comme Harley Quinn

Je finis avec Harley Quinn, la plus zinzin des super-héroïnes dont le maquillage est particulièrement intéressant !

Tu peux d’ailleurs retrouver son look complet dans l’article mode de Carotte.

Après avoir teinté tes cheveux, attrape ta palette la plus colorée ! Il te faudra un fard rose, un bleu, et beaucoup de crayon noir pour accentuer le contour de tes yeux.

Palette Ultimate, NYX Professional Makeup, 17,90€

Pour donner l’impression que ton maquillage a coulé sur tes joues, il faudra que tu estompes avec un pinceau vers le bas pour étirer le fard.

Si ça n’est pas très propre, tant mieux, c’est l’effet escompté !

Sur tes lèvres, choisis un bordeaux bien intense que tu peux allègrement faire dépasser d’un côté de ta bouche pour avoir l’air aussi folle qu’Harley.

Finis avec un petit cœur sous l’œil que tu peux tracer de la pointe de ton eye-liner, et le tour est joué !

Voici un tuto complet de Carli Bybel dont le résultat est plutôt réussi je trouve.

Et voilà ! J’espère que cet article t’aura inspirée et que tu testeras l’un de ces looks lors de la Grosse Teuf du 31 janvier !

D’ailleurs, tu as pris tes places ?

