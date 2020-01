3 looks de super-héroïnes pour une soirée à thème ou un jour normal

Ce vendredi 31 janvier, c’est la Grosse Teuf Super-Héroïnes !

Comme je suis altruiste, j’ai pris l’initiative de te proposer des idées de looks adaptés.

Le look de super-héroïne de Black Widow

Il ne s’agit pas de recréer à la perfection les costumes de ces héroïnes. Sinon, autant directement se procurer les déguisements tout faits.

Ces looks sont plutôt des références plus ou moins subtiles. Comme cet ensemble inspiré de la seule et l’unique Black Widow.

Tu n’auras ainsi pas l’air déguisée, mais simplement badass.

Bustier en satin, H&M, 6,99€ / Legging, H&M, 24,99€ / Perfecto, Shein, 18€ / Colorista orange, L’Oréal, 6,90€ / Bottines, ASOS, 44,49€

Fais un tour en friperies pour le perfecto si tu n’en as pas, mais sache que le look de Black Widow fonctionne aussi avec tous types de vestes moulantes, même sportswear !

Le look de super-héroïne de Wonder Woman

Bustier rouge, Boohoo, 3,85€ / Jupe en jean, H&M, 19,99€ / Serre-tête doré, Nasty Gal, 7,70€ / Genouillère, Décathlon, 7€ / Manchette, Kiabi, 4€ / Bottes rouges, Gémo, 19,99€

Si tu ne trouves pas de bustier rouge, tu peux te munir d’un débardeur et le couper.

La manchette, c’est pour le clin d’œil, mais tu peux y aller en mode total premier degré est tu en as envie, en confectionnant des manchettes dorées toi-même.

Tu peux aussi te procurer des genouillères et les bomber de doré.

Pour le serre-tête, c’est la même rengaine ! Un modèle basique fera l’affaire. Ensuite, procure-toi une bombe dorée.

Tu en trouveras dans n’importe quel magasin de loisirs créatifs !

Le look de super-héroïne de Harley Quinn

Rouge et bleu, mini et trash, il n’est pas si compliqué de copier Harley Quinn ? N’oublie pas le cœur sous ton œil, ainsi que le regard de psychopathe.

T-shirt, Amazon, 18,99€ / Short en jean, H&M, 19,99€ / Collants résille, Calzedonia, 9,95€ / Bottines blanches, Gémo, 19,99€ / Couleurs en spray colorista, Sephora, 4€

Pour le t-shirt, tu as l’option de le faire toi-même, en utilisant le transfert !

Pour ça, il te fait acheter du papier spécial transfert, que tu trouveras dans un magasin de loisirs créatifs.

Tu imprimes ton inscription dessus, puis tu la fixes à l’aide d’un fer à repasser ! Tout est expliqué sur le mode d’emploi du papier transfert, mais au cas où, voici un tuto.

Le look de super-héroïne de Captain Marvel

Sinon, tu peux opter pour la simplicité : le look civil qu’adopte Captain Marvel dans le premier film !

Un vieux t-shirt, un jean trop grand, une chemise en flanelle et une casquette. À trouver dans n’importe quelle armoire, surtout celle d’un mec.

Alors, tu seras parmi nous à la Grosse Teuf Super-Héroïnes ?

