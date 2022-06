L’INSEE a publié la liste des prénoms tendances de 2021, et celui de votre bébé est surement dedans

Comme chaque année, l’INSEE vient de partager la liste des prénoms les plus portés par les bébés de 2021. Et en fonction de la région, on a de grands gagnants.

C’est précieux, un prénom. Ça en dit beaucoup sur nous, sur nos origines, sur notre identité. Comme nous l’expliquait Baptiste Coulmont, sociologue, professeur à l’École normale supérieure Paris Saclay, chercheur à l’Institut des sciences sociales du politique et auteur du livre Sociologie des prénoms publié aux éditions La Découverte, dans un précédent article sur la tendance des prénoms vintages, un prénom peut constituer un puissant indicateur de position sociale.

C’est donc à tout cela que l’on doit penser lorsque l’on nomme un bébé, grosse pression, n’est-ce pas ?

Mais comme chaque année, grâce à la publication de l’INSEE, on peut découvrir quelles sont les régions qui se démarquent un peu, et quels sont les prénoms les plus donnés en France. Si ça peut vous inspirer, c’est cadeau !

Classement des prénoms de bébés par région en 2021

Pour savoir si vous êtes dans la tendance, il suffit de consulter cette carte de l’INSEE, uploadée sur Twitter par Jules Grandin, cartographe et chroniqueur :

Cartes des prénoms les plus donnés par région en 2021 (source @InseeFr)https://t.co/q26c5LNn1u pic.twitter.com/p54faatOYx — Jules Grandin (@JulesGrandin) June 21, 2022

Alors, on a combien de bébés Gabriel ici ? Ou de Louise ? Qui a appelé sa fille Ghjulia ? Les Emma arrêteront-elles un jour de dominer la capitale ? Tant de questions.

Crédit photo image de une : New Africa Studio