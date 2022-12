Les Nageuses, l’histoire vraie de deux soeurs athlètes réfugiées est le film à voir sur Netflix

La sororité et la crise des réfugiés en Méditerranée sont au cœur d’un biopic Netflix aussi passionnant que bouleversant.

Quand les biopics Netflix décident de nous raconter autre chose que les techniques d’arnaqueurs ou de tueurs en série, on se réjouit. Et quand la plateforme fait plutôt la part belle aux récits de femmes inspirantes, on ne peut qu’être conquis.

Histoire d’exil, de courage et de sororité, Les Nageuses, film Netflix acclamé par la critique et présent dans le top 10 de la plateforme, mérite toute votre attention.

La bande-annonce de Les Nageuses sur Netflix

L’histoire vraie de deux athlètes réfugiées

Connaissez-vous le destin extraordinaire (et bien réel) des sœurs Mardini ?

Originaires de Damas en Syrie, Yusra et Sarah font de la natation depuis leur plus jeune âge. En 2016, alors que le pays est rongé par la guerre et que la mort menace à chaque coin de rue, les deux jeunes femmes sont forcées d’entreprendre un périple dangereux, pendant lequel elles font un usage héroïque de leurs aptitudes. À seulement 17 ans, Yusra a un objectif : nager aux Jeux Olympiques à Rio de Janeiro.

Pour incarner cette histoire extraordinaire, quoi de mieux que des sœurs ? Les Nageuses est porté à la perfection par deux sœurs actrices franco-libanaises, Nathalie et Manal Issa (vous avez déjà peut-être vu cette dernière sur les grands écrans français, dans Peur de rien ou Nocturama).

Film pétillant, surprenant et ne tombant jamais dans le pathos, Les Nageuses de Sally El Hosaini est LA bonne surprise Netflix de ces dernières semaines

