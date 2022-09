Le shampoing solide de Lush fête ses 35 ans et il n’a pas pris une strie !

Inventé dans les années 1980 par la co-fondatrice de la marque Lush, le shampoing solide est aujourd’hui encore le produit phare de la marque de cosmétiques faits main. Retour sur ce succès qui a révolutionné le monde de la beauté.

Depuis quelques années, le boom des cosmétiques solides et de la beauté zéro déchet a permis la démocratisation d’un produit jusqu’alors regardé avec interrogation par les consommateurs : le shampoing solide. Écologique et économique, il a pourtant de nombreux atouts pour la planète et le porte-monnaie, et quand il permet de profiter des bienfaits d’ingrédients d’origine naturelle, il révolutionne carrément les routines de soin capillaire.

La marque anglaise de cosmétiques frais Lush a été la première à commercialiser un shampoing solide, en 1987. Trente-cinq ans plus tard, elle propose dix formules différentes pour prendre soin de toutes les natures de cheveux, et le succès est plus que jamais au rendez-vous : entre 2005 et 2021, la marque a vendu 57,6 millions de ses galets colorés.

Le shampoing solide Lush, bon pour les cheveux et pour la planète

Le shampoing solide Lush est fait à la main et avec des ingrédients frais, sans conservateur synthétique, et est vendu sans emballage superflu. Chaque galet équivaut à trois bouteilles de shampoing de 250g. Un belle économie pour les consommateurs mais aussi une vraie victoire pour la planète ! En effet, entre 2005 et 2021, la marque a permis d’éviter la production de 4275 tonnes de plastique.

Afin de répondre à toutes les problématiques capillaires, Lush propose dix recettes différentes (12€ pièce pour 55g), dont les cultes Honey I Washed My Hair, pour les cheveux en quête d’hydratation, et Angel Hair, pensé pour les longueurs en manque de tonus et de brillance.

Crédit photo image de Une : Karolina Grabowska sur Pexels

À lire aussi : Les cosmétiques solides sont cool pour la planète, mais sont-ils efficaces et bons pour la santé ?