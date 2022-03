Koh-Lanta : Le Totem Maudit, ça continue ! Comme chaque lendemain d’épisode, retrouvez sur Madmoizelle le récap signé par un fan de Koh-Lanta qui ne fait pas faire de bons smoothies, ni du bon café.

Certes, c’est toujours une fenêtre pour oublier tout le reste, mais cette semaine le récap est un peu angoissé. J’ai lancé une multitude de rituels vaudous pour protéger Stéphanie, miss Koh-Lanta Madmoizelle 2022, hors des turpitudes maudites. J’ai fait une « patte de singe » : mon vœu a été exaucé… à un terrible prix.

Chères amies, je suis sorti de Koh-Lanta avec un épisode sans réel défaut, mais un peu léthargique — tout concorde.

La rédaction de Madmoizelle relisant mes bêtises chaque semaine

Le duo modzi

Ils furent 19. Les rouges rentrent du conseil après avoir sorti Samira, et déploient parmi les plus beaux triple axel rhétoriques pour justifier ce choix étrange.

La bouteille annonce le confort, et il est frappé du sceau MODZI — « À chaque fois, le totem maudit nous surprend », devise Alexandra, qui n’a visiblement pas regardé les trois épisodes précédents.

Les aventuriers arrivent au raleeeeentiiii en petite foulées pour prendre connaissance de la récompense du jour : un kit de bricolage, un hamac (deux places), des oreillers et des commodités qui me donnent le smile (j’espère qu’elles ne prendront pas l’eau) plus quelques smoothies… et une malédiction, cette fois, annoncée en avance : les perdants auront deux péquins isolés des autres un petit laps de temps.

Stéphanie et Benjamin ne participent pas ; j’espère que, pendant que leurs camarades tractent le poids de l’un d’entre eux à bouts de bras, ils lisent mes récaps sur Madmoizelle. Ils sauraient ainsi que ce moment est étrangement prophétique.

Ça se soulève entre aventuriers sans aucune pudeur

Cette épreuve statique, Denis ne peut pas s’empêcher de la twister : à intervalles réguliers, les « tireurs » doivent échanger de position après avoir fait quelques foulées. Denis lâche un « TOP POUR LÂCHER », on y est presque ! Mais ça ne marche pas — il faut commencer à exclure des joueurs… ou, vous vous en doutez, des joueuses.

C’est un petit manège inédit et relativement bien pensé. Les rouges craquent en premier ; Maxime et Jean-Philippe sont envoyés ad patres sur l’île des nullos, où il devront faire un mini-jeu (qu’on espère être : de kermesse) sinon ils auront un désavantage à l’immunité. Attention, Maxime a la valeur travail dans le sang et J-P a LE SANG TOUT COURT. Team LinkedIn, c’est parti, Colin doit être secrètement jaloux.

Fouzi est « au bout du rouleau car (…) ils acceptent la défaite facilement — ils ont pas la haine de la défaite, surtout les filles ». Le traiteur intraitable. Fallait pas virer Samira parce qu’elle a été franche deux secondes, les loulous.

Maxime et J-P s’en vont sur leur caillou isolé et découvrent les bails, qui sont les suivants : trouver deux talismans planqués sur une grande plage. Sans indications apparentes, mais Maxime reste sagace — même en plein confessionnal, il tripote des éléments de décor, et c’est un bon réflexe… enfin, ça le serait si Koh-Lanta était une production portée sur le game design.

Mais hélas, j’ai peur qu’il ne faille littéralement creuser au hasard. C’est La Plage ! Alexa, lance Pure Shores des All Saints.

An absolute madman

Les jaunes, eux, rentrent sur leur camp, « tabassent » leurs smoothies, et se parlent mal. Yannick est ronchon. Je suis souvent ronchon quand je suis cassé en deux. Ça part en pub Comme J’aime sur les smoothie Koh-Lanta. Quelle vie.

À Caramoan, tout le monde vous entend hurler

Sur l’île de l’œuf de Pâques, le duo trouve un talisman, un caillou de la taille d’une main. Puis un autre, c’est gagné ! Les deux étaient planqués au hasard dans les rochers et sont dédiés aux enfants de J-P, Célestin et Sirius.

Enfin, on débloque son portrait, et le revoir vaporiser de l’eau avec sérieux sur un toit provoque un je-ne-sais-quoi chez moi.

Une bonne nouvelle, ou plutôt une absence de mauvaise nouvelle ferait du bien aux rouges, qui sont raplaplas et sans feu. De l’autre côté, la pluie nocturne a emporté les pompes-souvenir d’Olga (qui a enfin un peu de temps de caméra). Cette dernière est réconfortée par Stéphanie, toujours le smile — toujours le jeu social certes un peu forcé mais pas envahissant, et ça ne paye jamais !

L’immunité démarre et avec elle la pluie, toujours prompte à pourrir les candidats.

C’est l’heure du rituel des guides et des aventuriers aveuglés qui se rentrent les uns dans les autres. Les deux équipes ont la même technique : jouer à la boussole humaine et obéir à deux consignes simples, pivoter ou avancer.

Une épreuve un poil lunaire et fauchée, où l’on voit juste ces pauvres gens faire des allers-retours en levant haut les genoux, sous les hurlements granuleux de Fouzi.

Seul le finish est un peu serré : les jaunes sont les premiers à entamer le puzzle final, toujours sans les yeux. Stéphanie fait le taf, mais Alexandra et les autres se prennent les pieds dans le tapis trois secondes et ça suffit pour dégringoler.

Alexandra dès qu’elle voit des rayures bleues et blanches

La boule noiiiire

Le retour est salé sur le camp. Au théâtre ce soir :

Alexandra : « Clairement, j’avoue, ma méthode était pourrie, j’ai pas été bonne, bon. » Benjamin : « J’ai pas compris comment t’as pas compris en fait, dans le sens où bah, je veux pas faire mon enfoiré, mais euh. » Alexandra : « Je n’ai pas compris, je prends la pleine responsabilité du fait de n’avoir pas compris, après pas de soucis, tu me dis je comprends pas que t’aies pas compris, oui ben oui j’ai pas compris. »

J’ai pas compris non plus. C’est la bagarre. Ils sont « humainement aux antipodes ». « Ça ne fit pas ». C’est « too much ». OK, ben faites-vous la guerre et ignorez queen Stéphanie, merci !

Yannick n’est pas content que les rouges dansent quand ils célèbrent leur victoire, ce qui fait de lui une cible en plus de ses deux bracelets maudits, et… j’ai l’impression que plus rien de ce que je n’écris n’a de sens sens. Tout le monde s’engueule ? Oui ? Bon.

Du coup, il suffit de ne plus rien dire et de laisser faire les choses ou, s’il le faut, d’agir en sous-marin : il ne devrait pas être trop difficile de se planquer dans une tribu de dix personnes ! Rajoutez le narratif du collier invisible de Setha, et Stéphanie qui doit se faire oublier parce qu’elle est moins physique… chers membres du jury, c’est le zbeul.

Au moins, l’épisode réussit à noyer le poisson au maximum : on a l’impression de ne réellement pas savoir qui va sortir.

Vote de Benjamin contre Alexandra :

« Tu es la personne la plus imbue d’elle-même que je connaisse. »

Votre d’Alexandra contre Benjamin :

« Tu es peu honnête avec nous, et je trouve ça dommage car c’est aussi un jeu avec des relations humaines. »

Get a room.

Ce sont douze bulletins qui sont à trier, une vraie torture administrative pour Yannick. Mais il reste un peu trop de temps d’épisode, et les observateurs savent d’avance ce que ça veut dire…

4-4-2-1-1 pour Benjamin et Stéphanie. 5-5 au revote. Ainsi se déclenche une rareté de Koh-Lanta : la sortie sur caillou noir.

Et je suis catégorique : il FAUT le faire à l’américaine, comme dans Survivor, donc les concernés DOIVENT être immunisés, et tous les autres DOIVENT tirer au sort (et l’un d’eux part, victime de l’incapacité du groupe à se décider).

La mort subite pourrait être un truc à craindre, ce qui forcerait aux retournement de chemise à la dernière minute. Ainsi, on aurait une véritable menace, et un grand moment de télé qui serait largement discuté.

En attendant, dommage, le duo le plus prometteur n’a lieu que sous une forme improbable.

VOUS ÉTIEZ LES ÉLUS C’ÉTAIT VOUS

Au casino, c’est la banque qui gagne. Benjamin tire la pierre noire et devient le numéro 19. Je cite Olga : « Benjamin, ta différence est une grande qualité, mais malheureusement elle n’a pas trouvé sa place dans cette aventure » — merci de me rappeler l’intégralité de mes entretiens d’embauche.

On ne l’aura jamais vu faire preuve de stratégie, il a passé l’épisode complètement stone, et Stéphanie est toujours morte-vivante (on n’a pas encore vu son portrait long, c’est peut-être un indice).

Stratégiquement vôtre…

Pardon mais si Maxime avait regardé Squid Game comme tout le monde, il saurait comment tirer à la corde. #SquidGame #Masterclass