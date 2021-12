Le récap du Meilleur Pâtissier is back ! Et le Canada fut un carnage

Cette semaine, le thème du Meilleur Pâtissier, c’était le Canada… Ce qui a donné lieu à pleins d’accents bien cringe, mais aussi à des pâtisseries qui avaient l’air délicieuses !

Alors, je n’étais pas là la semaine dernière pour râler, mais je tiens quand même à dire que Marion ne méritait pas de partir et que Paul-Henri ne méritait pas le tablier bleu. Et je ne vais pas m’attarder dessus car cet article deviendrait beaucoup trop long.

Pour la semaine du Canada, les candidats du Meilleur Pâtissier n’étaient pas méga-inspirés par les saveurs du grand Nord. À part la noix de pécan et le sirop d’érable, peu d’ingrédients leur sont venus en tête pour célébrer le pays des caribous en gâteaux.

Nous n’allons pas nous étaler sur les tentatives d’accents canadiens ni sur le happening de Gad Elmaleh — qui n’est pas du tout une personnalité canadienne. Nous, ce qu’on veut, c’est de la bouffe !

De l’érable en veux-tu en voilà

La première épreuve consistait logiquement à : faire un gâteau à base de sirop d’érable. Un défi que Mohamed a encore très bien relevé avec son cake, qui m’a donné envie de traverser l’écran de ma télé pour le goûter tellement il avait l’air bon.

Celui d’Aya avait également l’air très bon : un mélange de crémeux sirop d’érable et mousse café. Cela dit, je pense qu’elle devrait commencer à se diversifier un peu dans ses textures et ses techniques qui deviennent répétitives !

Je vais encore une fois râler sur Paul-Henri, mais franchement, faire des tartelette à la fraise et au yuzu pour représenter le Canada… Quel idée saugrenue.

Une épreuve technique carreautée

Pour l’épreuve technique, Mercotte nous a confectionné un gâteau plutôt cool pour une fois ! Il s’agissait d’un gâteau aux allures de tronc d’arbre, qui à l’intérieur renfermait un damier aux couleurs de la fameuse chemise de bûcheron canadienne.

Mention spéciale à Alexandre qui a magnifiquement bien réussi cette épreuve et a terminé premier !

Mention moins spéciale à Gad Elmaleh pour son accent québécois bancal. Mais on a dit : passons. Anyway.

Les saveurs du Canada

Pour la dernière épreuves, les candidats devaient représenter le Canada à la fois dans l’apparence de leur gâteau, et dans le goût. Une tâche difficile pour certains, comme Jérémy qui a voulu représenter les montagnes du pays… Mais qui s’est plutôt retrouvé dans une avalanche.

Il faut dire qu’il a semblé vouloir se saboter lui-même, car les goûts qu’il a choisis pour son gâteau étaient la coco, le fruit de la passion et la mangue ! Pas très canadesque, tout ça.

Paul-Henri a lui aussi fait n’importe quoi en représentant un bonnet avec un pompon, qui ressemblait plus a une boulette de falafel qu’à autre chose… Et qui ne contenait aucune saveur vraiment propre au Canada puisqu’il était à base de vanille et de chocolat à la fève tonka.

Je dois dire que je trouve que son niveau n’est pas aussi bon que celui des autres candidats, et que le jury est beaucoup trop clément avec ses prestations. Je suis dure, mais j’ai raison !

Pour ne pas faire que de râler : mention très spéciale à Jérôme, qui a fait un magnifique trompe-l’oeil de poutine avec une pâte feuilletée, des choux à la crème d’érable et des pommes.

Cette semaine, je ne suis pas en désaccord avec le jury car c’est Jérémy qui est parti — après son gâteau coco-passion pour le Canada… Il n’avait plus vraiment de chances de rester.

Très hâte de la semaine prochaine dont le thème est : le Sud-Ouest ! Je vois déjà les gâteaux basques et autres cannelés arriver… MIAM.

À lire aussi : Goûters réussis et Barbie ratée, cette semaine du Meilleur pâtissier n’était pas un jeu d’enfant

Crédit photo : M6