Chaos dans le Meilleur pâtissier et pétition pour arrêter l’épreuve technique de Mercotte

De la musique mélancolique pendant qu’un gâteau jonche le sol, c’était le pic de drama d’hier soir dans l’épisode du Meilleur Pâtissier. Mais est-ce qu’on est d’accord avec les décisions du jury infernal, Cyril et Mercotte ? Non ! Comme d’habitude.

Cette semaine encore, le Meilleur Pâtissier était cha-o-tique. Je ne comprendrai jamais comment les candidats se lancent presque tous dans des gâteaux qui doivent rester au congélateur pendant au moins 2 heures, alors que l’épreuve elle-même fait 2 heures ! Évidemment que tu ne vas pas réussir à le démouler, voyons.

Mais bon, je vais râler dans l’ordre, car il y a pas mal de choses qui se sont mal passées. À part le sans-faute de Maud, qu’on adore — mais ça, vous le savez déjà.

Une forêt noire ? Boriiiiing

La première épreuve de la revisite, celle de Cyril, était sur son gâteau pref, la forêt noire. Bon, personnellement je déteste ce dessert, parce que bah… Il est pas ouf. Mais surtout, il ne permet pas des revisites très impressionnantes.

On a eu droit à un moment très touchant pendant l’épreuve : Mohamed, un des candidats qui se débrouille vraiment bien à eu un moment d’émotions car ses enfants lui manquaient. Trop mims ! Malheureusement il n’a pas laissé son gâteau au froid assez longtemps et c’était un loupé…

Nicolas, notre camionneur du Nord, n’a pas vraiment réussi l’épreuve car il a mit du kiwi dans sa revisite, il était donc dans le flop.

Et bien que je sois d’accord avec le top, composé de Maud, Marion et Aya, j’aurais quand même mis Jérémy dedans ! Car il a été selon moi le plus fort de l’épreuve avec sa revisite aux choux.

L’épreuve technique du diable

Pour ne pas changer, j’ai des choses à dire sur l’épreuve technique !

Déjà, le gâteau que les pâtissiers devaient confectionner étaient « le rocher d’Excalibur ». Encore un dessert super moche, qui n’a pas l’air bon. Je veux bien que ça soit une épreuve technique, mais franchement, ça donne zéro envie ! Un énorme rocher en chocolat praliné avec une toute petite couche de biscuit shortbread, le tout recouvert d’un glaçage chocolat blanc et d’une épée en chocolat… Non mais franchement ?

En plus d’être trop sucré, c’est pas raffiné, c’est pas beau. Bref, je lance une pétition contre l’épreuve de Mercotte pour la prochaine fois.

Encore une fois, les pâtissiers n’avaient pas toutes les informations nécessaires dans la recette pour confectionner ce dessert. C’est évidemment le but de l’épreuve, d’où l’indication : faire un rocher en chocolat praliné de 4,255 kilos sans autre directive.

S’il n’y a pas de mesures exactes, ce n’est pas de la pâtisserie, c’est du sabotage ! Cela dit, tout le monde a plutôt réussi l’épreuve… À part parfois la texture du rocher, mais évidemment, sans mesure c’est compliqué, hein Mercotte !

Et là, c’est le drame

La dernière épreuve, celle de la créativité, était vraiment la plus chaotique de cette émission.

Les candidats devaient créer un monstre fantastique en chocolat ; Maud a tout déchiré, comme d’hab, mais je vais arrêter de la célébrer parce qu’on va me dire que c’est du favoritisme. Je vous montre quand même son gâteau représentant Pégase — il n’est pas parfait, mais pour son âge, une structure en chocolat de cette envergure, c’est impressionnant. En plus, elle a gagné le tablier bleu cette semaine !

Le vrai drama, c’était le gâteau de Paul-Henri, qui est tombé sur le sol une minute après la fin de l’épreuve…

Bon, ce n’est pas pour remuer l’épée d’Excalibur dans le rocher, mais il l’avait vraiment posé en équilibre et ça se voyait que ça n’allait pas tenir.

La plupart des gâteaux n’étaient pas très beau — celui de Nicolas devait représenter une sirène sur le modèle de sa meuf et franchement… À sa place, j’aurais été vexée.

Malheureusement, je suis plutôt d’accord avec le départ de cette semaine, celui de notre agricultrice Aurélie. Sa ganache était tranchée et son gâteau qui devait représenter un cyclope était plutôt un champ de fleurs !

Honnêtement j’étais soulagée de voir que Jérôme n’allait pas partir : le king des épreuves technique qui a terminé dernier à celle-ci ce jeudi était en danger ! Mais soulagée de le voir rester.

Allez, à la semaine prochaine pour une épreuve infernale de Mercotte !

Crédit photo : émission Le Meilleur Pâtissier – replay