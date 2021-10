Injustice, larmes et volcan : cet épisode du Meilleur Pâtissier débordait d’émotions

Des larmes, des gâteaux ratés et pleins de sucre. Cette semaine encore, le meilleur pâtissier nous a fait saliver, mais on a des choses à corriger !

Cette semaine dans Le Meilleur Pâtissier, il y a encore eu pleins d’émotions. Mais aussi un peu d’injustice !

Entre gâteaux « immangeable » et épreuve technique totalement absurde, on a des choses à dire sur cet épisode — inspirée par les corrections du jury de Danse avec les stars publiées chaque lundi sur Madmoizelle.

Des tartes en duel

C’était le Nord contre le Sud, les candidats travaillaient donc en équipe. L’équipe gagnante restait sauve et l’équipe perdante avait un membre de son équipe éliminé de l’aventure.

Pour la première épreuve, chaque membre de l’équipe Sud était en duel avec un membre de l’équipe Nord. Ils devaient tous revisiter une tarte.

Le Nord faisait une ré-interprétation de la tarte Bourdaloue : un délice croustillant aux poires avec des amandes effilées. Pour le Sud, il fallait se pencher sur la tarte citron meringuée.

Globalement, il y avait du niveau avec beaucoup de goûts très intrigants. Par exemple : Nicolas, le chauffeur routier du Nord, a fait une ganache… aux cèpes. Quoi ? Des champi dans une tarte à la poire ? Si ça c’est pas de l’audace !

L’équipe Nord a gagné, et il n’y a rien à redire : elle a fait fort. Même si Cyril Lignac lui a copieusement râlé dessus… pour au final la faire gagner.

On passera son jeu de mot sur le prénom d’Anne-Loup, la jeune candidate qui a raté sa tarte Bourdaloue :

« T’as fais une bourde Anne-Loup, une Bourdanne-loup. »

Et la tarte du Belges Alexandre était très belle, alors Cyril qui dit qu’elle est « à l’ancienne » juste parce qu’il y a trois pétales de fleurs dessus : calmos !

Et aussi : Cyril, encore lui, qui râle en disant à Maud qu’il n’aime pas le speculoos, mais il ne dit rien à Paul-Henri alors qu’il en met dans sa tarte, c’est n’importe quoi voyons. Bon, ils sont dans la même équipe, donc finalement ça ne change rien, MAIS : faut pas embêter Maud.

Une épreuve technique sans aucun sens, comme d’hab

Encore une fois, Mercotte a proposé une épreuve technique totalement absurde avec un gâteau nommé Le Puy De Sancy, qui est en réalité un volcan.

Alors : oui, les épreuves techniques, pour avoir un intérêt, doivent être assez compliquées pour que tout le monde galère à les faire. Mais à ce niveau-là, c’est juste du sabotage !

En plus d’avoir fait pleurer Maud (et ça j’accepte pas), la recette n’a juste pas l’air ouf. On dirait un gâteau d’anniversaire pour un enfant fan de films d’aventures plus qu’autre chose…

Le gâteau est composé d’une génoise en trois couches ; entre ces couches, il y a de la crème de marron (beurk) et de la compotée de myrtille pour faire la lave du volcan. Les goûts n’ont pas l’air fous du tout.

La complexité de la recette, c’était l’éruption, évidemment. Il fallait que les candidats mettent leur compotée de myrtille dans une énorme seringue avec un tuyau glissé dans le Puy De Sancy. Une chose est sûre, ça a donné lieu à des images rigolotes :

Globalement, tout le monde a foiré l’épreuve — et on ne peut pas leur en vouloir — sauf Jérôme, le boss des épreuves techniques. Grâce à lui, l’équipe du Sud a récupéré un point et le match est devenu très serré.

Un départ non-mérité

Et voilà le drame, l’épreuve créative, la dernière de l’émission, qui a fait partir quelqu’un qui ne le méritait pas ! Enfin, pas trop.

Chaque candidate de l’équipe devait faire un gâteau sur les clichés du Nord ou du Sud — mais ceux du Nord devaient faire des clichés sur le Sud, et inversement.

C’est Meryl qui a loupé cette épreuve avec son igloo au crémeux de pécan et bourgeons de sapin, qui n’a pas du tout convenu au jury : malheureusement, elle est partie sur cette défaite, car c’est son équipe qui a perdu.

Je pense que malgré ce loupé, elle ne méritait pas de partir, déjà parce que sa première épreuve n’était pas ratée du tout ! Elle était très belle et bien exécutée. La seule plainte, c’était « trop de meringue », mais franchement y a jamais trop de meringue dans une tarte au citron meringuée.

Clairement, à mes yeux, celui qui a vraiment raté cette épreuve c’est Paul-Henri qui a fait un gâteau à la lavande qualifié de « presque immangeable ». En plus, il devait représenter une piscine, ce qui n’est pas le cliché le plus recherché sur le Sud.

Pas convaincue par ce mélange pêches, miel, lavande… L’équilibre des saveurs semble assez bancal.

Alors oui, comme il était dans l’équipe du Nord, ça lui a sauvé les fesses. Mais after all, Meryl méritait de continuer à faire ses preuves car elle a été très forte depuis le début et cette erreur, contrairement à d’autres, était son seul loupé !

Un peu déçue par ce départ, en somme, mais cependant il reste encore beaucoup de candidats très forts. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec un thème enchanté, magique… et surtout : encore du drama avec des gâteaux qui se cassent la gueule.

