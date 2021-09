Le nouveau club de lecture Madmoizelle commence ce mardi soir sur Twitch !

Mardi 14 septembre à partir de 19h, retrouvez Marine Normand sur Twitch pour parler de vos dernières lectures et échanger sur les bouquins qui ont bouleversé votre vie.

Vous aussi, vous avez passé tous vos confinements à poncer votre bibliothèque ? Vous avez toujours un avis à donner, que ce soit sur la biographie d’Ophélie Winter ou sur le dernier Philippe Jaenada, mais votre libraire vous laisse en « vu » ou vos amies ne lisent pas ?

Joie : chaque mois sur la chaîne Twitch de Madmoizelle prendra place le Club Sand Twitch (un nom à confirmer puisque les jeux de mots dans cette rédaction NE FONT PAS L’UNANIMITÉ), le nouveau club de lecture de Madmoizelle animé par votre chère et tendre (moi-mêle, quoi).

Le club de lecture Madmoizelle, un rendez-vous mensuel

Au programme de ce premier épisode à laquelle participera notre rédactrice société Maëlle Le Corre, on va d’abord apprendre à se connaître, et parler de vos bouquins préférés, des auteurs mais surtout autrices qui ont changé votre vie, des livres de cette rentrée littéraire que vous avez lus ou que vous souhaitez lire et des grosses bouses mal écrites qu’on utilisera pour caler les portes (ou faire du papier mâché, c’est beau aussi le papier mâché).

Je vous attends dans le chat avec vos meilleures et vos pires recommandations livresques pour lancer en grande pompe ce club de lecture. La prochaine fois, promis, on se mettra d’accord sur un livre et on en discutera tous ensemble, vous en pensez quoi ?

Pour suivre le live… Rendez-vous mardi 14 septembre 2021 à 19h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

