Le coiffeur de J-Lo  révèle comment il double le volume d’une queue-de-cheval en seulement 5 minutes

Une queue-de-cheval sans volume, c’est un peu tristounet. Et malheureusement, ça arrive souvent ! Si vous voulez un peu plus de panache, le coiffeur de J-Lo et de Kim Kardashian a partagé son astuce. Et elle ne demande que quelques minutes de votre temps…

Il y a un mois, nous vous parlions du conseil de Lainey Marie, youtubeuse, pour obtenir une queue-de-cheval plus dense. Un hack plutôt astucieux qui ne nécessite l’utilisation que d’un seul élastique.

Dans cette même veine, c’est maintenant au tour de Chris Appleton, coiffeur et « hair artist » de célébrités, de donner son astuce de pro pour obtenir une ponytail digne d’un tapis rouge. Et l’avantage son secret ne prend pas plus de temps que celui de Lainey Marie !

Le tuto de Chris Appleton pour une queue-de-cheval pleine de volume

Si vous suivez le coiffeur depuis quelques temps, vous devez d’ores et déjà savoir qu’il n’est pas du style à garder ses petites bottes secrètes pour lui. Après avoir publié plusieurs tutos où oil explique comment obtenir de jolies beach waves, comment se concocter un wet look ou encore comment obtenir de jolis looks d’été en 5 minutes, il se lance aujourd’hui dans un hack très demandé : booster le volume d’une queue-de-cheval.

Photo de Kim Kardashian provenant de l’Instagram de Chris Appleton

Et pour la reproduire chez vous, vous n’allez avoir besoin que de deux élastiques.

« Tout ce que vous allez faire, c’est diviser les cheveux en deux et de tirer la moitié supérieure en une queue-de-cheval haute », explique le coiffeur avant de continuer :

« Fixez-la avec votre élastique, puis divisez la section du dessous en deux et vous la mettez au-dessus de la queue de cheval précédente. »

Vous suivez jusque-là ? Bon eh bien maintenant, tout ce qu’il vous reste à faire c’est de sécuriser les deux parties des cheveux avec un élastique, et vous opterez une queue-de-cheval en cascade pleine de volume.

« Ce que ça va faire, c’est essentiellement vous donner l’impression que vous avez le double de cheveux », ajoute Chris.

« C’est idéal pour toutes celles qui ont les cheveux fins et ça donne à votre queue-de-cheval un aspect vraiment plein et glamour. Essayez ! »

Compte sur nous Chris !

